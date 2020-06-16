НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Дело принципа". Иисус с Патриарших рассказал Лайфу о намерении обжаловать решение Мосгорсуда — видео

Адвокат мужчины пояснил, что задержание его клиента было незаконным.

939

Видео © LIFE

Мосгорсуд признал законным штраф Иисусу Воробьёву, который в начале апреля был задержан во время прогулки с собакой на Патриарших прудах. В беседе с Лайфом мужчина заявил о намерении бороться за свои права и подать апелляцию.

Дело не в штрафе, а в принципе. Пошёл гулять с собакой, никаких ограничений на нахождение на этом пруду не было, — пояснил Воробьёв.

По словам адвоката Олега Елисеева, его клиент ничего не нарушал, так как Патриаршие пруды не были закрыты для посещения. По мнению юриста, задержание Воробьёва полицией было незаконным.

Напомним, перед задержанием стражи порядка несколько раз потребовали, чтобы москвич покинул сквер. После отказа Воробьёва проводили в отделение. Впоследствии Иисуса оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Выбор редакции

Loading...