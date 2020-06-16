"Дело принципа". Иисус с Патриарших рассказал Лайфу о намерении обжаловать решение Мосгорсуда — видео

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Мосгорсуд признал законным штраф Иисусу Воробьёву, который в начале апреля был задержан во время прогулки с собакой на Патриарших прудах. В беседе с Лайфом мужчина заявил о намерении бороться за свои права и подать апелляцию.

— Дело не в штрафе, а в принципе. Пошёл гулять с собакой, никаких ограничений на нахождение на этом пруду не было, — пояснил Воробьёв.

По словам адвоката Олега Елисеева, его клиент ничего не нарушал, так как Патриаршие пруды не были закрыты для посещения. По мнению юриста, задержание Воробьёва полицией было незаконным.