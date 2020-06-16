"Из очень порядочной семьи". Глава села рассказал о родных стрелка с Ленинского проспекта

Стрелявший в сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве 24-летний Ратмир Галаев воспитывался в очень хорошей семье. Мотивы молодого человека непонятны, заявил РИА "Новости" глава администрации селения Экажево Микаил Евлоев.

— Он из очень порядочной, очень хорошей семьи. Отзывы о нём от его ровесников были очень хорошие, — поделился он.

По словам Евлоева, он лично не знаком с Галаевым и не знает, что побудило его пойти на преступление.

Глава села отметил, что дедушка Ратмира был директором совхоза в Ингушетии, отец молодого человека работал в наркоконтроле, а дядя занимал пост министра имущественных отношений региона. Подтвердить информацию об обысках в домах близких Галаева он не смог.

Напомним, в Москве днём 15 июня Ратмир открыл огонь, когда сотрудники ДПС остановили машину такси. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки. Получившие ранения полицейские находятся в реанимации, сам стрелок тоже в больнице в тяжёлом состоянии.