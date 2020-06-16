На северо-западе Москвы отец похитил пятилетнего сына у бывшей жены

Видео © Пятый канал

На северо-западе Москвы мужчина вместе c двумя сообщниками похитил своего пятилетнего ребёнка у бывшей супруги. Правоохранители выяснили местонахождение всех трёх злоумышленников, сейчас малыш находится в безопасности. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по столице.

Инцидент произошёл сегодня утром. На кадрах с места происшествия, которые публикует Пятый канал, видно, как у подъезда мужчины оттолкнули мать ребёнка и скрылись в направлении автомобильной парковки. Женщина попыталась догнать злоумышленников, но ей это не удалось.

Фото © Сети

— Автомобиль был установлен, его остановили на территории Липецкой области. В машине находился ребёнок с отцом, а также двое мужчин. В настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, — сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

Отмечается, что все находившиеся в машине будут доставлены в подразделения ведомства для проведения следственных действий. Как стало известно Лайфу, после развода супругов пятилетний ребёнок по решению суда остался у матери.