На северо-западе Москвы отец похитил пятилетнего сына у бывшей жены

Видео © Пятый канал
На северо-западе Москвы мужчина вместе c двумя сообщниками похитил своего пятилетнего ребёнка у бывшей супруги. Правоохранители выяснили местонахождение всех трёх злоумышленников, сейчас малыш находится в безопасности. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по столице.
Инцидент произошёл сегодня утром. На кадрах с места происшествия, которые публикует Пятый канал, видно, как у подъезда мужчины оттолкнули мать ребёнка и скрылись в направлении автомобильной парковки. Женщина попыталась догнать злоумышленников, но ей это не удалось.
Фото © Сети
— Автомобиль был установлен, его остановили на территории Липецкой области. В машине находился ребёнок с отцом, а также двое мужчин. В настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, — сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.
Отмечается, что все находившиеся в машине будут доставлены в подразделения ведомства для проведения следственных действий. Как стало известно Лайфу, после развода супругов пятилетний ребёнок по решению суда остался у матери.
Ранее Лайф рассказывал про похищение в Подмосковье несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Злоумышленники удерживали подростка 36 часов, после чего отпустили, высадив из машины на обочине дороги. МВД РФ задержало подозреваемого в преступлении. Им оказался коллега Скрыпника.
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