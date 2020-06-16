Лайф узнал, как начались обыски в доме стрелка с Ленинского проспекта

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с камеры наблюдения, установленной на доме, где живёт стрелок, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве. На записи видно, как сотрудники спецподразделения в экипировке и со специальными инструментами выходят из машины и направляются к подъезду.
При обыске в квартире Ратмира Галаева нашли его личные вещи, в том числе сумку с дневником.
Напомним, в Москве днём 15 июня Ратмир открыл огонь, когда сотрудники ДПС остановили машину такси. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки. Получившие ранения полицейские находятся в реанимации, сам стрелок — тоже в больнице в тяжёлом состоянии.
По некоторым данным, дома у злоумышленника нашли экстремистскую литературу. Родственники полагают, что проблемы с психикой у молодого человека начались после двух сотрясений мозга.
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