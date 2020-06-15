Сумасшедший или экстремист. Кто расстрелял полицейских на Ленинском проспекте в Москве

Собрали для вас все важные детали перестрелки сотрудников ДПС со случайным прохожим на Ленинском проспекте в Москве.

Около 16:30 в соцсетях стали появляться страшные кадры окровавленного полицейского, лежавшего на асфальте, вокруг него — врачи скорой и зеваки. По первым сообщениям стало ясно, что полицейские вступили в перестрелку.

Фото © LIFE Shot

Бойня на Ленинском

Судя по первым данным, в стрелявшие по полицейским записали таксиста, потом пассажира такси. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль сервиса "Яндекс.Такси" для того, чтобы проверить документы. Поначалу посчитали, что именно из-за этого и произошёл инцидент и кто-то из автомобиля открыл огонь по сотрудникам. В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые одним из жителей ближайшего дома, на которых видно, как один из полицейских выскакивает из служебной машины и бежит на мужчину в чёрном, пытаясь задержать его, но потом падает от выстрела. В этот момент его коллега успевает достать пистолет и открыть ответный огонь — стрелок падает. Полицейский, несмотря на ранения, хватает злоумышленника и задерживает.

Позднее выясняется, что ни пассажир, ни водитель такси отношения к перестрелке не имеют. За оружие взялся обычный прохожий. Об этом заявили в МВД. Причастность к перестрелке опровергли и в самом сервисе "Яндекс.Такси". Их водитель сейчас проходит как свидетель случившегося.

Видео © LIFE Shot

Кто стрелял

По некоторым данным, стрелком с Ленинского проспекта оказался 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Как сообщают СМИ, буквально через пару часов в Ингушетии по месту прописки стрелка начались обыски. По предварительным данным, нападавший оказался племянником экс-министра имущества Ингушетии Аюпа Галаева. В итоге, ранены оказались оба сотрудника полиции, это Сергей Крылов и Алексей Поярков. Обоих в тяжёлом состоянии доставили в больницу, в отделение реанимации. У Крылова — ранения головы, плеча, кисти и колена. Как выяснил Лайф, всего в перестрелке на Ленинском проспекте были ранены четыре человека: прохожий, открывший стрельбу, двое сотрудников ГИБДД и таксист.

Месть или атака

Мотивы стрелявшего доподлинно неизвестны. Говорить о том, что он мог выжидать и выслеживать сотрудников, не приходится. Ведь за несколько минут до случившегося, судя по камерам видеонаблюдения, полицейские с включёнными "мигалками" сели "на хвост" таксиста, а значит, место перестрелки не было их постоянным пунктом рабочего дежурства. По некоторым данным, нападавший что-то громко выкрикивал в момент перестрелки и произвёл несколько выстрелов. По сведениям источника Лайфа, проверяется информация, что мужчина мог быть членом одной из северокавказских ваххабитских группировок. Его даже проверяют на причастность к другим преступлениям, в том числе к убийству главы ингушского Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.

Сейчас проверяется информация о причастности Галаева к экстремистам. В аккаунте похожего на нападавшего человека в подписках много чего интересного на этот счёт, в том числе аккаунт ваххабита Абу Умар Саситлинского. Прокуратура Москвы взяла расследование этого дела под особый контроль.

С силовиками шутки плохи