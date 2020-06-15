"Убивая, я удовлетворял свои желания". Каширский маньяк скрывался от правосудия 10 лет, но его нашли по камерам и ДНК

Соседи описывали Андрея Ежова как спокойного и невзрачного человека. Но оказалось, под личиной добропорядочного и работящего семьянина скрывался жестокий и кровожадный маньяк, который десять лет водил за нос следователей. Как это ему удавалось — в новом расследовании Лайфа.

Десятого июня правоохранители вычислили Ежова, положив конец его насилиям и убийствам. Подмосковный маньяк, которого прозвали каширским, активно сотрудничает со следствием, подробно рассказывая о содеянном и объясняя своё поведение: — Я убивал для удовлетворения своих желаний. Оно возникало у меня периодически. Раз в полгода, раз в год... В эти дни Ежов якобы испытывал нестерпимое желание женского тела, настолько сильное, что он насиловал даже трупы разными способами...

53-летний Андрей Ежов пока сознался в семи убийствах, но, возможно, будут и другие признания. Маньяки часто выдают информацию о своих преступлениях "по частям", чтобы по разным причинам затягивать следственные действия и участвовать в следственных мероприятиях, скрашивая серые будни заключения.

Видео © Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

Обращает на себя внимание манера общения Ежова: говорит мягко, спокойно, без тени каких-то эмоций. Как будто вовсе не он совершил все эти дикие преступления.

"Подмосковный Чикатило"

Андрей Ежов чем-то напоминает своего "прославленного" тёзку Андрея Чикатило, на счету которого десятки жертв. Оба маньяка — лысые обладатели заурядной внешности и примерные семьянины. И обоих долго не могли вычислить. По данным СМИ, у Ежова есть дети и даже внуки. С женой они прожили около 30 лет, и она шокирована тем, что её покладистый супруг может оказаться жестоким и кровожадным зверем. Отлучки мужа по ночам не смущали женщину, ведь Ежов трудился сантехником в аварийной бригаде и работал в том числе и по ночам.

С виду Ежов — обычный мужик. Фото © "КП Ростов"

Долгое время Ежову удавалось вести двойную жизнь добропорядочного семьянина и одновременно свирепого безжалостного насильника. Подвела его собственная небрежность.

Восьмого июня Ежов вновь почувствовал тягу к убийству. Ночью он прокрался в частный дом возле мкр. "Кашира-3" и напал на 88-летнюю старушку, которую изнасиловал и убил. Накануне пожилая женщина получила пенсию, что, возможно, дополнительно мотивировало Ежова. На видео Лайфа маньяк подробно объясняет следователям, как он пробрался в дом, как надругался над бабушкой и даже как пытался вынести из её дома ещё советский чёрно-белый телевизор. Маньяк подворовывал у своих жертв: то военный орден украдёт, то недорогие наушники...

Видео © LIFE

Описание самого насилия над жертвой столь преклонного возраста Следком не обнародовал, возможно, чтобы не шокировать общественность. Изнасиловав и задушив жертву, маньяк пошарил у неё дома, забрал сберкнижки, схватил телевизор, но бросил его у крыльца. Сберкнижки он потом скинул в траву, неподалёку от места преступления — на улице Ленина мкр. "Кашира-3". Там его странные действия попали на камеры наблюдения и вызвали подозрения расследующих убийство следователей.

Здесь маньяка-сантехника засекли камеры. Фото © Google Maps

После взятия пробы ДНК выяснилось, что биологический материал Ежова оказался на месте четырёх преступлений, последнее из которых — убийство 88-летней женщины, чьи сберкнижки он и пытался припрятать в траве. Подозрения следователей полностью оправдались. Также его жертвой стала 40-летняя контролёрша, которую он встретил в 2013-м в лесопосадке, изнасиловал, убил и спрятал труп. В двух остальных случаях образцы его ДНК оказались в квартире убитой в 2015 году женщины и в частном доме, где в январе этого года была изнасилована десятилетняя девочка.

Сам же Ежов уже признался в семи убийствах, из которых четыре он совершил только в одной Кашире. По словам зверя, первое преступление он совершил ещё десять лет назад, проникнув в квартиру дома на улице Фрунзе, где изнасиловал и задушил хозяйку. В 2013 году аналогичный случай произошёл на улице Луначарского, где Ежов изнасиловал и обокрал слабую старушку. По информации СМИ, маньяк тогда изгалялся над пожилой женщиной, насилуя её костылём. После нападения у жертвы не выдержало сердце, и через пару недель она скончалась...

Необычайная дерзость и странный почерк маньяка

Обычно маньяки выбирают жертв, похожих по типажу и возрасту. Но Ежов в этом отношении — "универсал". Он убивал женщин как среднего, так и самого преклонного возраста, а также насиловал детей. Возможно, разгадка этому — щуплое телосложение Ежова: с одной стороны, он легко проникал в форточки, с другой — будучи физически слабым мужчиной, он нападал только на тех, кто не может дать ему отпор.

Телосложение маньяка можно назвать щуплым. Кадр из видео Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

Однако при всей слабости тела маньяк совершал довольно дерзкие преступления, о чём говорит его предпоследнее нападение на десятилетнюю девочку.

В начале января этого года в один из двухэтажных коттеджей Каширы съехались родственники встречать Новый год. Ночью 3 января Ежов каким-то образом пробрался на второй этаж, где спала девочка. Маньяк не только проник в полный гостей дом, но и изнасиловал ребёнка. Перед уходом собирался задушить девочку (она не могла кричать, у неё была сломана подъязычная кость), но его спугнул отец жертвы, внезапно проснувшийся от неприятного чувства, что в доме пребывает кто-то чужой.

Следователи долго не могли поверить, что насильник и убийца сам пробрался в дом, первоначально подозревая в содеянном отца. Но его невиновность установила экспертиза ДНК, образцы которой, найденные на месте преступления, как оказалось позже, принадлежат Ежову. Целый месяц ребёнок пролежал в больнице. Cо школьницей до сих пор работают психологи...

Как потом выяснилось, жена маньяка работает в детском центре педагогом-психологом, и, по информации СМИ, жертва маньяка была одной из её учениц. Якобы на занятиях жены девочку и заприметил Ежов, проследил её путь до дома и совершил нападение. Все 30 лет совместной жизни (а вместе они с 22 лет) жена — дипломированный психолог — так и не смогла разобраться в душе своего супруга. Дерзкий преступник обвёл вокруг пальца даже её. Возможно, она даже в слезах рассказывала мужу о произошедшем с её ученицей, а он в ответ выказывал ей "искреннее" сочувствие.