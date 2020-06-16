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Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая скоро станет мамой

Отец ребёнка — бывший фигурист Владислав Тарасенко.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

22-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая в ближайшее время станет мамой. Об этом написал спортивный агент Андрей Митьков в своём канале в сервисе "Яндекс. Дзен".

По его словам, Липницкая ждёт ребёнка от бывшего фигуриста Владислава Тарасенко. Пара в отношениях больше года, вместе они проводят по всему миру сборы и мастер-классы для детей.

Юлия Липницкая является олимпийской чемпионкой Сочи в 2014 году в командном турнире, чемпионкой Европы и серебряным призёром чемпионата мира по фигурному катанию. Спортсменка завершила свою карьеру в 2017 году.

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