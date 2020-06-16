Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая скоро станет мамой

22-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая в ближайшее время станет мамой. Об этом написал спортивный агент Андрей Митьков в своём канале в сервисе "Яндекс. Дзен".

По его словам, Липницкая ждёт ребёнка от бывшего фигуриста Владислава Тарасенко. Пара в отношениях больше года, вместе они проводят по всему миру сборы и мастер-классы для детей.