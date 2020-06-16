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Лайф узнал суть конфликта, из-за которого в Ингушетии устроили стрельбу

В результате четыре человека погибли.

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Стрельба в Назрани началась из-за давних споров о земельном участке и строительстве. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, одна из сторон конфликта хочет построить новую мечеть. Однако другая семья категорически против и не только стремится запретить строительство, но и пытается отобрать землю.

Напомним, сегодня в Ингушетии в результате стрельбы погибли четыре человека, среди них — полицейский и росгвардеец. Ещё двое участников конфликта получили ранения, их доставили в больницу.

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