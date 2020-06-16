Число абортов в России сократилось в два раза

В России за 13 лет число случаев искусственного прерывания беременности снизилось более чем в два раза. Об этом со ссылкой на данные Министерства здравоохранения сообщает NEWS.ru.
Если в 2005 году аборты делали 4% женщин фертильного возраста, то в 2018 году — 2%. По мнению кандидата медицинских наук акушера-гинеколога Бориса Лордкипанидзе, на улучшение статистики повлияла работа психологов в женских консультациях. От прерывания беременности им удаётся отговорить каждую пятую женщину.
Специалисты предупреждают, что для женщин аборт зачастую не проходит бесследно. Некоторые сталкиваются с неудачами при попытке повторной беременности, другие испытывают психологические проблемы.
Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина заявила, что ограничивать продажу медикаментов для абортов в России не стоит. Парламентарий призвала не вторгаться в постели к россиянкам и дать парам самим решать, сколько детей они хотят растить и воспитывать.
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