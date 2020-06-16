Число абортов в России сократилось в два раза

В России за 13 лет число случаев искусственного прерывания беременности снизилось более чем в два раза. Об этом со ссылкой на данные Министерства здравоохранения сообщает NEWS.ru.

Если в 2005 году аборты делали 4% женщин фертильного возраста, то в 2018 году — 2%. По мнению кандидата медицинских наук акушера-гинеколога Бориса Лордкипанидзе, на улучшение статистики повлияла работа психологов в женских консультациях. От прерывания беременности им удаётся отговорить каждую пятую женщину.

Специалисты предупреждают, что для женщин аборт зачастую не проходит бесследно. Некоторые сталкиваются с неудачами при попытке повторной беременности, другие испытывают психологические проблемы.