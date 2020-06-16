Оператор "Северного потока — 2" попросил Данию разрешить суда с якорным позиционированием

Оператор строительства газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG попросил власти Дании изменить выданное разрешение на строительство. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В обращении оператор призвал разрешить использование судов с якорным, а не только динамическим позиционированием.
— Nord Stream 2 AG реализует проект в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС). Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения, — цитирует собеседника "Интерфакс".
В компании отметили, что подобная технология использовалась при строительстве датского участка газопровода "Северный поток", а также при строительстве "Северного потока — 2" в Германии.
Ранее в Дании рассказали, что может остановить запуск "Северного потока — 2". Специалисты отметили, что инвесторам проекта может угрожать лишь одна вещь.
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