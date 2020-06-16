Семья погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала максимального наказания для актёра

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, надеется, что артист получит максимально возможное наказание. Об этом близкие мужчины заявили в ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".
— Таким людям, как Михаил Ефремов, можно всё. Мы боремся за справедливость для того, чтобы перед законом были все равны... Для нас бы хотелось, чтобы это была самая высшая мера наказания, 12 лет — это нас бы устроило, потому что я считаю, что человек должен ответить по закону, — сказала супруга брата Захарова.
Она отметила, что наркотические вещества, найденные в крови Ефремова после аварии, лишь усугубляют его вину.
Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. В машине он находился один. Водитель фургона, в который врезался актёр, скончался в больнице. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. Его адвокат рассказал, что Михаил Ефремов пребывает в очень тяжёлом состоянии — ему "очень плохо и душевно, и физически". Однако актёр не желает обращаться за помощью к медикам.