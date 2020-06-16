Семья погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала максимального наказания для актёра

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, надеется, что артист получит максимально возможное наказание. Об этом близкие мужчины заявили в ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

— Таким людям, как Михаил Ефремов, можно всё. Мы боремся за справедливость для того, чтобы перед законом были все равны... Для нас бы хотелось, чтобы это была самая высшая мера наказания, 12 лет — это нас бы устроило, потому что я считаю, что человек должен ответить по закону, — сказала супруга брата Захарова.

Она отметила, что наркотические вещества, найденные в крови Ефремова после аварии, лишь усугубляют его вину.