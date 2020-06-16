Раненных в перестрелке на Ленинском проспекте полицейских представят к госнаградам

Сотрудников полиции, которые пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте в Москве, представят к государственным наградам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что соответствующее решение принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Получивших ранения капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова наградят медалями "За отличие в охране общественного порядка".

В данный момент правоохранители находятся в реанимации в одной из столичных больниц.