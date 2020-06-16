Раненных в перестрелке на Ленинском проспекте полицейских представят к госнаградам

Сотрудников полиции, которые пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте в Москве, представят к государственным наградам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что соответствующее решение принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Получивших ранения капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова наградят медалями "За отличие в охране общественного порядка".
В данный момент правоохранители находятся в реанимации в одной из столичных больниц.
Напомним, в Москве днём 15 июня прохожий открыл огонь, когда сотрудники ДПС остановили машину такси на Ленинском проспекте в Москве. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки. По некоторым данным, при обыске у стрелка нашли экстремистскую литературу. При этом в СК считают, что парень открыл стрельбу беспричинно.
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