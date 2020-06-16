В Петербурге мотоциклиста на бешеной скорости выбросило на тротуар — и он сбил пешехода — видео

На набережной Фонтанки мотоциклист не справился с управлением и вылетел на тротуар, сбив пешехода. В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения, "поймавших" момент страшной аварии.
На кадрах видно, как мужчина вылетает из байка и несколько метров "едет" по земле, врезаясь в случайного прохожего. Как стало известно Лайфу, мотоциклист скончался. Пешеход же госпитализирован с травмами.
Ранее Лайф публиковал момент жуткой аварии с неуправляемым грузовиком на трассе в Челябинской области.
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