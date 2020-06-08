Новые правила и цены. Как изменятся рестораны и кафе после пандемии

Режим самоизоляции в Москве пока продлён до 14 июня. Однако и в столице, и в других городах России постепенно начинают снимать часть ограничений. С 1 июня в Москве снова заработали торговые центры, химчистки, ремонт одежды и обуви.

Под запретом пока находятся рестораны и кафе — одна из самых пострадавших из-за коронавируса отраслей в России. Владельцы заведений ведут переговоры с властями об открытии летних веранд 15 июня. Однако всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в столице.

Разумеется, сейчас во всех открытых торговых точках соблюдаются (по крайней мере, должны соблюдаться) меры безопасности: нахождение в помещении в масках и перчатках, обработка рук санитайзерами и разметка. В любом общественном месте расстояние между посетителями должно быть 1,5–2 метра. Именно этот фактор может не лучшим образом сказаться на рынке общепита, считают эксперты.

— Сокращение посадочных мест в связи с соблюдением безопасной дистанции, конечно же, повлияет на экономику заведения. Поскольку количество мест сократится в два раза. Смогут пережить этот кризис те, кому удалось оптимизировать расходы на аренду и зарплату. Но о прибыльности в ближайшее время говорить не имеет смысла. О реальных изменениях индустрии получится судить только через три-четыре месяца, — рассказала Василиса Волкова, операционный директор сети "СИДР групп", в которую входят паб "Овсянка, сэр", бар "Кот Шредингера", бар-кондитерская "Гримм" и караоке "Синематограф".

Фото © ТАСС / Житенев Артём

Эксперт уверена, что основной фокус сейчас будет на безопасности. В России и так были одни из самых строгих требований к нормам санитарии. Дезинфекция, лабораторные исследования блюд, работа в шапках, журнал заболеваний сотрудников, температурный режим холодильников, правила хранения, продуктовое соседство, разграничение посуды — ко всему этому ещё добавится масочный режим и более жёсткий контроль.

Компания Wanta Group поделилась с Лайфом исследованием о досуге россиян после пандемии. Согласно опросу, всего 28% пойдут в кафе и рестораны сразу после завершения режима самоизоляции. Примечательно, что больше всех по кафе и ресторанам скучают жители Северной столицы — 37% из них готовы посетить рестораны и кафе в первую очередь. В то же время только 22% москвичей пойдут в заведения общепита после снятия ограничений.

Кроме того, заместитель директора Института гостеприимства университета "Синергия" Георгий Ташкер отметил, что потребители теперь разделились на три части: тех, кто вообще никогда не будет ходить в заведения из-за опасения заразиться (скорее всего, они будут только заказывать еду с доставкой на дом), тех, кто будет ходить в заведения с опаской — и то из-за необходимости (пообедать или взять с собой), и тех, кто будет ходить, как и прежде.

— Доставкой занимается не более 30% всех заведений, а остальные закрыты в ожидании снятия ограничений. Если говорить о доходах тех заведений, которые продолжили работать с доставкой, то их доходы упали на 80%. Те, кто ею не занимался до кризиса, получили ещё больше убытков. Предположительное открытие веранд может оживить ресторанную индустрию. Также мы надеемся, что одновременно дадут возможность работать и внутри помещений с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, — рассказал Георгий Ташкер.