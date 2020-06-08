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Платишь сразу, а возвращают по настроению. Как Wildberries обманывает клиентов с возвратом

Шопинг в период пандемии возможен только онлайн. Выбирать одежду и обувь дистанционно непросто: есть риск не угадать с размером, фасоном, да и качество может вас разочаровать. Но вернуть свои деньги за покупку на Wildberries, которая вам не подошла, вы, скорее всего, не сможете.

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До пандемии коронавируса можно было заказывать вещи на Wildberries разных размеров и разных брендов. Курьер ждал 20 минут, пока вы примеряете товар. То, что подошло, вы могли сразу купить, а неподошедшее вернуть тому же курьеру, сохранив свои деньги. Также покупатели имели право в пунктах самовывоза зайти в примерочную и выбрать нужную им вещь.

А как сейчас?

Сейчас все эти услуги недоступны. Курьер привезёт ваш заказ, оставит его у двери. Если вы попросите, он подождёт пару минут, чтобы вы могли проверить комплектацию и отсутствие внешних дефектов на одежде или обуви. Мерить больше нельзя.

При этом, если вы хотите понять, какой размер вам нужен, и для этого заказываете несколько вещей одной модели в разных размерах, оплачивать придётся всё и сразу. Wildberries теперь работает только по 100-процентной оплате.

Как вернуть деньги и отдать то, что не подошло, обратно?

Сервис даёт вам 21 день на возврат товара. Не подошёл размер, цвет, фасон, не устроило качество — нужно идти в пункт самовывоза и сдавать вещь сотруднику Wildberries. Главное — не срывать никакие бирки, ярлычки и ценники. Иначе маркетплейс не примет ваш товар обратно.

Теперь самое интересное

За наличные в Wildberries сейчас нельзя ничего покупать, только по безналу. Вы возвращаете неподошедшие товары в пункте самовывоза, где вам обещают в течение десяти дней вернуть деньги за них. Но, скорее всего, на вашу банковскую карту средства не вернутся. Wildberries оставляет за собой право перевести деньги в ваш "Личный кабинет", чтобы вы могли их потратить на приобретение других товаров маркетплейса.

В социальных сетях и на форумах клиенты Wildberries возмущены сложившимися условиями покупки. Мало того что им приходится сразу тратить крупную сумму денег на вещи, которые могут не подойти, так ещё и вернуть за них деньги получается далеко не всегда. Кому именно Wildberries переводит деньги на карту, а кому — на баланс в "Личном кабинете", неясно. Сервис сам решает, как ему распоряжаться этими средствами.

Лайф направил запрос в Wildberries с просьбой прокомментировать возврат средств клиентам, но от компании ответа не последовало.

Многим людям сейчас не хотелось бы примерять вещь после кого-то, кто мог быть заражён коронавирусом, поэтому с отсутствием услуги примерки покупатели готовы смириться. Но 100-процентная предоплата и непонятный возврат вещей и денег не просто расстраивают покупателей, а заставляют их посмотреть в сторону конкурентов, где и примерка для желающих осталась, и оплата вещей только после неё — тоже.

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