Собянин: Раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что оставшиеся меры по борьбе с распространением коронавируса в столице будут сняты не раньше середины июля. Об этом он заявил на встрече с представителями сферы общественного питания города.
— Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас, — отметил Собянин.
Напомним, накануне мэр Москвы отметил, что тенденция к снижению заболеваемости в городе сохраняется. В связи с этим с 16 июня открываются летние веранды ресторанов и кафе, а стоматологии начнут оказывать плановую помощь, также заработают библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные и иные агентства.
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