Собянин: Раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что оставшиеся меры по борьбе с распространением коронавируса в столице будут сняты не раньше середины июля. Об этом он заявил на встрече с представителями сферы общественного питания города.

— Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас, — отметил Собянин.