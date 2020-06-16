"Вряд ли стал бы повторять поход". Сбежавший в лес с детьми житель Приморья рассказал о воссоединении семьи

Алексей Ивлев из Приморского края, который увёл в лес своих детей на время эпидемии коронавируса, рассказал, что его дочь и двое сыновей уже вчера вернулись в отремонтированный дом. По его словам, теперь семья стоит на учёте в комитете по делам несовершеннолетних.

Фото предоставлено LIFE

— В самом доме всё закончено, обои поклеены, плитка, побелили печь, проштукатурили, необходимые условия созданы, привезли нам ещё один шкаф и кровать, — рассказал Лайфу Алексей.

Мужчина также отметил, что после произошедшего будет тщательнее и ответственнее планировать семейный "отдых".

— Конечно, после случившегося уже вряд ли стал бы повторять подобные походы. Нужно было просто закончить учебный год, надо было обмолвиться с родственниками, что так и так — будем на отдыхе. Нужно быть повнимательнее к тому, чтобы не доверять посторонней информации, что экзамены отменились, почему мы и не явились на экзамен. Сейчас с течением времени много пересмотрено, — отметил отец.

Он также поблагодарил СМИ за внимание к истории и огласку, которые помогли разобраться в ситуации.

Напомним, Алексей Ивлев увёл детей в лес из-за боязни коронавируса, а также страха, вызванного теориями заговора. Он верил в чипизацию людей, создание генетического оружия и опасность сотовых сетей пятого поколения 5G. Младшие Ивлевы перестали получать и присылать домашние задания, а потом и не пришли на итоговую аттестацию. Когда семью не обнаружили по месту прописки, объявили всех в розыск. По словам мужчины, он опасался за здоровье детей. Органы опеки решили не ограничивать мужчину в родительских правах. Главным условием такого решения стало требование провести ремонт дома, в котором жила семья. Ранее Лайф сообщал, что Алексею уже вернули троих детей.