"Газпром" демонтирует трубы для транзита газа через Украину

"Газпром" начал разбирать трубы для транзита газа через территорию Украины. Об этом рассказал глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Незалежной Сергей Макогон. Он считает, что страна скоро потеряет транзит как источник дохода.

— То, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на неё мы повлиять особо не можем, — сказал он в беседе с OilPoint.