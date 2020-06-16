НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Газпром" демонтирует трубы для транзита газа через Украину

В Киеве заявили, что это "проблема, с которой ничего сделать нельзя".

271

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

"Газпром" начал разбирать трубы для транзита газа через территорию Украины. Об этом рассказал глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Незалежной Сергей Макогон. Он считает, что страна скоро потеряет транзит как источник дохода.

То, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на неё мы повлиять особо не можем, — сказал он в беседе с OilPoint.

Макогон также отметил, что это решение было якобы принято по инициативе российской компании, а не из-за того, что Киев хочет положить конец поставкам голубого топлива через Украину. Он высказал мнение, что оператору ГТС после прекращения транзита газа придётся начать работать исключительно на внутренний рынок.

Выбор редакции

Loading...