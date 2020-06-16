"Газпром" демонтирует трубы для транзита газа через Украину

"Газпром" начал разбирать трубы для транзита газа через территорию Украины. Об этом рассказал глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Незалежной Сергей Макогон. Он считает, что страна скоро потеряет транзит как источник дохода.
— То, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на неё мы повлиять особо не можем, — сказал он в беседе с OilPoint.
Макогон также отметил, что это решение было якобы принято по инициативе российской компании, а не из-за того, что Киев хочет положить конец поставкам голубого топлива через Украину. Он высказал мнение, что оператору ГТС после прекращения транзита газа придётся начать работать исключительно на внутренний рынок.
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