Под Петербургом обнаружили расчленённое тело мужчины с грудными имплантами

Расчленённое тело мужчины обнаружили в реке Мга в Кировском районе Ленинградской области 16 июня. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

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Возбуждено дело по статье "Убийство". Правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего. В ближайшее время специалисты проведут несколько экспертиз, а также вместе с водолазами ещё раз осмотрят место, где нашли останки погибшего.

Как уточняет Пятый канал, изувеченное тело в реке нашёл школьник, решивший искупаться. Почувствовав неприятный запах, старшеклассник начал осматриваться и увидел тело мужчины. Утверждается, что у погибшего обнаружили грудные импланты.