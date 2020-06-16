Под Петербургом обнаружили расчленённое тело мужчины с грудными имплантами

Расчленённое тело мужчины обнаружили в реке Мга в Кировском районе Ленинградской области 16 июня. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.
Возбуждено дело по статье "Убийство". Правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего. В ближайшее время специалисты проведут несколько экспертиз, а также вместе с водолазами ещё раз осмотрят место, где нашли останки погибшего.
Как уточняет Пятый канал, изувеченное тело в реке нашёл школьник, решивший искупаться. Почувствовав неприятный запах, старшеклассник начал осматриваться и увидел тело мужчины. Утверждается, что у погибшего обнаружили грудные импланты.
Ранее сообщалось, что в Смоленской области в реке нашли тело пропавшего школьника.
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