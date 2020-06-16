СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 в Норильске сотрудницы Ростехнадзора

Сотрудники ГСУ СК России возбудили уголовное дело по статье о халатности в отношении сотрудницы Ростехнадзора Елены Новожиловой. Из-за бездействия инспектора не были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, что привело к разливу нефтепродуктов.

По данным следствия, при проведении плановых проверок в ноябре 2017-го и декабре 2018 года Новожилова не осматривала резервуар и не обнаружила отсутствия положительного заключения на его использование. В 2019 году в Ростехнадзор поступил документ с указанными недостатками, которые требовалось устранить. Несмотря на это, инспектор не инициировала проведение внеплановой проверки, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Бездействие Новожиловой привело к разрушению целостности топливного хранилища, разливу нефтепродуктов и причинению ущерба окружающей среде.