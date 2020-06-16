Испанский телеканал "признал" Крым российским

Телерадиокомпания RTVE опубликовала карту распространения коронавируса, на которой Крым был обозначен частью России. Этот факт вызвал недоумение на Украине: официальный Киев до сих пор не признаёт результатов крымского референдума, по результатам которого полуостров и воссоединился с нашей страной.

Посольство Украины в Мадриде обратилось в испанский МИД и к руководству телерадиокомпании, требуя объясниться. Как написала в своём фейсбуке замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, украинские дипломаты вынуждены "давать уроки географии" зарубежным СМИ.

— Такие явления недопустимы. Посольство Украины в Мадриде уже обратилось к RTVE и МИД Испании с требованием исправить это, — отметила она.