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Испанский телеканал "признал" Крым российским

Скандал разгорелся из-за показанной в эфире карты распространения коронавируса. Украинская сторона оказалась не согласна с очертанием её границ.

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Та самая карта с Крымом. Источник © RTVE

Телерадиокомпания RTVE опубликовала карту распространения коронавируса, на которой Крым был обозначен частью России. Этот факт вызвал недоумение на Украине: официальный Киев до сих пор не признаёт результатов крымского референдума, по результатам которого полуостров и воссоединился с нашей страной.

Посольство Украины в Мадриде обратилось в испанский МИД и к руководству телерадиокомпании, требуя объясниться. Как написала в своём фейсбуке замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, украинские дипломаты вынуждены "давать уроки географии" зарубежным СМИ.

Такие явления недопустимы. Посольство Украины в Мадриде уже обратилось к RTVE и МИД Испании с требованием исправить это, — отметила она.

Ранее президент Украины заявил, что россиянам спустя время якобы будет стыдно за вхождение Крыма в состав России. Владимир Зеленский также добавил, что без возвращения полуострова граждане двух стран не смогут "нормально и по-дружески" общаться. В ответ его призвали покаяться за клевету.

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