"Острой необходимости не будет". В Госдуме высказались против сокращения новогодних праздников в 2021 году

Ранее сенатор предложил уменьшить количество выходных дней до трёх.

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв считает, что сокращать новогодние праздники в 2021 году не стоит. По его мнению, к 31 декабря Россия уже в значительной степени восстановит экономику.

— Мне кажется, что очень многие структуры и так эти дни будут работать, я имею в виду производства непрерывного цикла, транспорт. Я уже не говорю про рестораны и отели. На мой взгляд, было бы целесообразно предоставить принятие решения коммерческим структурам. И если они считают целесообразным, то будут соответственно исходя из двойного тарифа выходного дня оплачивать работникам, — сказал Лайфу Гутенёв.

Он также отметил, что при сокращении новогодних праздников дети не смогут полноценно провести время вместе с родителями, а также семьям придётся отказаться от поездок куда-либо. Депутат добавил, что январские выходные также отличная возможность компенсировать отсутствие летнего отдыха.

— Судя по всему, активность в восстановлении экономики проявится именно сейчас. Я думаю, именно сейчас мы увидим наибольшие результаты по восстановлению всех отраслей. Поэтому к Новому году, я думаю, уже будет неактуально и необходимости в этих трёх днях такой острой не будет, — подчеркнул Гутенёв.