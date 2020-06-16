Маша Малиновская показала результаты новых пластических операций

Маша Малиновская — российская модель и телеведущая — стала известной благодаря своему участию в многочисленных провокациях и скандалах. Телезвезда родилась 21 января 1981 года в Смоленске в семье военнослужащего. Перебравшись из родного города в Москву, Малиновская устроилась ведущей на канал "Муз-ТВ". С него и началась её стремительная телевизионная карьера. Маша стала вести сразу несколько популярных проектов: 10 sexy, развлекательное шоу "Империя", хит-парад "Лучшая двадцатка". Кроме того, она пробовала свои силы в политике и пении. Подробнее о биографии Малиновской читайте на сайте uznayvse.ru.