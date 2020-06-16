Коротченко: С поправками в конституцию российское правосудие станет более суверенным

Поправки в конституцию, которые касаются судебной системы, помогут сделать российское правосудие более суверенным. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Это особенно актуально по отношению к пункту, в котором говорится о том, что Россия не будет исполнять решения международных организаций, которые противоречат основному закону.

— Европейские структуры, да и конгресс США зачастую оказывают давление на Россию, особенно этим славится ЕСПЧ, те или иные вердикты нас заставляют выплачивать компенсации и так далее. Кроме того, у нас ещё есть случаи более вопиющие, когда иностранные арбитражные суды выносят решения, которые ущемляют права наших системообразующих экспортёров энергоресурсов, — рассуждает собеседник Лайфа.

Такие вердикты, по словам Коротченко, зачастую могут приниматься по политическим мотивам, в том числе для того, чтобы досадить России, ущемить её права.

— Избавившись от такого груза, мы обретём более суверенное правосудие, то есть будет приоритет российского законодательства, российского права, — заключил он.