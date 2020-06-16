Коротченко: С поправками в конституцию российское правосудие станет более суверенным

Поправки в конституцию, которые касаются судебной системы, помогут сделать российское правосудие более суверенным. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Это особенно актуально по отношению к пункту, в котором говорится о том, что Россия не будет исполнять решения международных организаций, которые противоречат основному закону.
— Европейские структуры, да и конгресс США зачастую оказывают давление на Россию, особенно этим славится ЕСПЧ, те или иные вердикты нас заставляют выплачивать компенсации и так далее. Кроме того, у нас ещё есть случаи более вопиющие, когда иностранные арбитражные суды выносят решения, которые ущемляют права наших системообразующих экспортёров энергоресурсов, — рассуждает собеседник Лайфа.
Такие вердикты, по словам Коротченко, зачастую могут приниматься по политическим мотивам, в том числе для того, чтобы досадить России, ущемить её права.
— Избавившись от такого груза, мы обретём более суверенное правосудие, то есть будет приоритет российского законодательства, российского права, — заключил он.
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Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления. Ранее Центризбирком показал, как будет проходить голосование по поправкам, а СМИ опубликовали образец бюллетеня. Документ будет содержать всего лишь один вопрос и два варианта ответа. Глава государства убеждён, что большинство россиян поддержат изменения в основной закон страны.