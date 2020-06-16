Как работает голосование о поправках в Конституцию. Всё, что нужно для подготовки

Уже на следующей неделе в России стартует голосование за поправки в конституцию. Оно продлится с 25 июня по 1 июля. Рассказываем, как подготовиться к этой процедуре дистанционно, если нет прописки по месту жительства, что нужно сделать, чтобы бюллетень принесли на дом, и кто имеет право голосовать онлайн.

Почему голосование растянулось на целую неделю?

Нестандартный срок мероприятия продиктован неблагоприятными условиями. А именно эпидемией CoViD-19. Несмотря на то что во многих регионах ситуация улучшается и карантинные меры постепенно отменяются, собираться большими группами Минздрав по-прежнему не рекомендует.

Ещё 1 июня глава ЦИК Элла Памфилова заявила , что каждый избирательный участок будет пропускать не более 12 человек в час. ЦИК заверяет, что посещение избирательного участка окажется безопаснее, чем поход в магазин за продуктами.

Как подать заявку на голосование по месту проживания?

Для получения права на голосование не по месту прописки нужно предварительно подать заявку в МФЦ, на избирательном участке или через портал "Госуслуги". Крайняя дата и время процедуры — 21 июня, 14:00 по Москве.

Как подать заявку на голосование не по месту прописки через "Госуслуги": 1. Переходим на сайт "Госуслуги". 2. Кликаем на баннер с текстом "Изменения в конституцию". 3. Жмём на "Выберите удобный участок голосования". 4. Выбираем "Перейти к заявлению". 5. Заполняем форму: персональные данные, паспортные данные, адрес прописки, адрес фактического проживания. 6. Выбираем на интерактивной карте избирательный участок поблизости с местом проживания. 7. Подтверждаем заявку с помощью SMS-кода.

По завершении процедуры вы должны получить уведомление от портала об успешном формировании заявки. Статус заявки можно проверять там же, на "Госуслугах". Также уведомление о подтверждении или об отмене заявки придёт на указанный в анкете адрес электронной почты.

А можно никуда не ходить и проголосовать дистанционно?

Можно. Услуга называется "Надомное голосование". Чтобы ею воспользоваться, придётся предварительно подать заявку. Дедлайн прежний: 21 июня, 14:00 по Москве. Заполнить соответствующую анкету снова можно тремя разными способами: в МФЦ, на избирательном участке и через портал "Госуслуги".

Как подать заявку на дистанционное голосование через "Госуслуги": 1. Переходим на сайт "Госуслуги". 2. Кликаем на баннер с текстом "Изменения в конституцию". 3. Выбираем "Проголосовать на дому". 4. Жмём на "Перейти к заявлению". 5. Заполняем форму: персональные данные, паспортные данные, адрес прописки. 6. Выбираем на интерактивной карте избирательный участок. 7. Указываем причину, по которой не можем прибыть в помещение для голосования (по состоянию здоровья, инвалидность, иная причина). 8. Подтверждаем заявку с помощью SMS-кода.

После 22 июня автору заявки перезвонят и уведомят, в какой из дней голосования его навестят сотрудники избирательного участка. Последние прибудут облачёнными в средства индивидуальной защиты. Они оставят на дверной ручке пакет со всем необходимым (маска, санитайзер, перчатки, ручка, бланк и инструкция для голосования) и позвонят в дверь. Заполнять бланк рекомендуется в квартире.

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Сценариев возвращения бюллетеня может быть два. В первом случае член комиссии дождётся гражданина в подъезде и подаст ему переносную урну. Во втором урну могут разместить во дворе, если желающих проголосовать на дому по конкретному адресу окажется достаточно много. Информация о визите своего рода полевого избирательного участка появится в подъезде дома накануне голосования.

Ещё одна важная деталь. При подаче заявки на надомное голосование портал "Госуслуги" предупреждает о том, что для оказания услуги нужна уважительная причина. Однако председатель ЦИК Элла Памфилова неоднократно говорила , что в случае с голосованием за поправки в конституцию услуга станет общедоступной.

А без каких-либо визитёров вообще можно проголосовать, онлайн?

Да. Но не везде. Точнее, только в двух регионах — в Москве и Нижегородской области. Для них сделали исключение, потому что именно они на данный момент считаются регионами с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Услуга называется "Электронное голосование". Как и в двух предыдущих случаях, чтобы ею воспользоваться, нужно предварительно подать заявку через "Госуслуги". Дедлайн тот же: 21 июня, 14:00 по Москве.

Как подать заявку на дистанционное голосование через "Госуслуги": 1. Переходим на сайт "Госуслуги". 2. Кликаем на баннер с текстом "Изменения в конституцию". 3. Выбираем "Проголосовать дистанционно". 4. Выбираем "Перейти к заявлению". 5. Заполняем форму: персональные данные, паспортные данные, адрес прописки. 6. Подтверждаем заявку с помощью SMS-кода.

Важно! Воспользоваться электронным голосованием могут только жители Москвы, Нижнего Новгорода и Нижегородской области с постоянной пропиской. Временная регистрация не даёт такого права.

Онлайн-голосование стартует 25 июня в 10:00 по Москве на специальном сайте 2020og.ru. Финал состоится 30 июня в 20:00. Чтобы проголосовать на указанном портале, предварительно нужно будет авторизоваться через учётную запись на сайте "Госуслуги" или mos.ru (в случае с москвичами).

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