Ущерб от столкновения самолётов в Пулково составил более миллиона рублей

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Ущерб от столкновения самолётов компаний "Уральские авиалинии" и S7 на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге превышает один миллион рублей, сообщает пресс-служба Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СК России.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи устанавливают причины, по которым произошло столкновение авиалайнеров, расследование продолжается.