Ущерб от столкновения самолётов в Пулково составил более миллиона рублей

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Ущерб от столкновения самолётов компаний "Уральские авиалинии" и S7 на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге превышает один миллион рублей, сообщает пресс-служба Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СК России.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи устанавливают причины, по которым произошло столкновение авиалайнеров, расследование продолжается.
Напомним, 14 июня на взлётно-посадочной полосе аэропорта Пулково самолёты авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7 не смогли разъехаться на трассе и зацепились крыльями. В результате происшествия никто не пострадал, воздушная гавань работала в штатном режиме. После столкновения самолётов была начата прокурорская проверка.
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