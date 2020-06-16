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Граффити в благодарность медикам появятся во всех районах Уфы

Новый рисунок вскоре украсит и стену здания детской поликлиники № 3. На нём будет изображён доктор на фоне зелёного дерева со знаменитым изречением Гиппократа.

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Фото предоставлено Лайфу администрацией Уфы

Тематические граффити появятся на фасадах лечебных учреждений или близлежащих домов во всех районах Уфы. Как сообщили Лайфу в администрации города, акция реализуется в знак особого уважения к труду медработников, а также для привлечения внимания общественности к значимому труду врачей и медицинских сестёр.

Фото предоставлено Лайфу администрацией Уфы

Фото предоставлено Лайфу администрацией Уфы

Фото предоставлено Лайфу администрацией Уфы

По поручению главы администрации города Ульфата Мустафина в знак благодарности медицинскому сообществу столицы во всех семи районах башкирской столицы реализуются граффити на стенах медучреждений, — рассказал пресс-секретарь уфимской мэрии Марсель Байдавлетов.

Новый рисунок вскоре украсит и стену здания детской поликлиники № 3. На граффити будет изображён доктор на фоне зелёного дерева и в сопровождении цитаты Гиппократа: "Лечит болезни врач, а излечивает природа.

Ранее граффити с благодарностью медикам были сделаны на стенах 21-й больницы, на доме напротив РКБ, на здании кожвендиспансера и ещё ряда других медучреждений Уфы.

Лайф сообщал, что акция с нанесением тематических граффити приобрела уже всероссийский размах. К примеру, в Екатеринбурге активисты посвятили граффити медикам, борющимся с коронавирусом. Рисунок расположен прямо напротив окон городской клинической больницы № 40, где приняли первых пациентов с этим диагнозом. Кроме того, огромное изображение медсестры-ангела украсило стену дома в подмосковном Одинцове. А здесь мы собрали произведения московских уличных художников.

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