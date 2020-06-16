Граффити в благодарность медикам появятся во всех районах Уфы

Тематические граффити появятся на фасадах лечебных учреждений или близлежащих домов во всех районах Уфы. Как сообщили Лайфу в администрации города, акция реализуется в знак особого уважения к труду медработников, а также для привлечения внимания общественности к значимому труду врачей и медицинских сестёр.

Фото предоставлено Лайфу администрацией Уфы

Фото предоставлено Лайфу администрацией Уфы

Фото предоставлено Лайфу администрацией Уфы

— По поручению главы администрации города Ульфата Мустафина в знак благодарности медицинскому сообществу столицы во всех семи районах башкирской столицы реализуются граффити на стенах медучреждений, — рассказал пресс-секретарь уфимской мэрии Марсель Байдавлетов.

Новый рисунок вскоре украсит и стену здания детской поликлиники № 3. На граффити будет изображён доктор на фоне зелёного дерева и в сопровождении цитаты Гиппократа: "Лечит болезни врач, а излечивает природа.

Ранее граффити с благодарностью медикам были сделаны на стенах 21-й больницы, на доме напротив РКБ, на здании кожвендиспансера и ещё ряда других медучреждений Уфы.