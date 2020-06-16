НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В Сеть слили цену и дату релиза PlayStation 5

Источником информации, как это часто бывает в подобных случаях, выступил крупный онлайн-ретейлер. А именно Amazon.

333
Post cover

Фото © Sony

Страница предзаказа PlayStation 5 появилась в онлайн-магазине ненадолго. Однако пользователи всё равно успели сделать скриншот.

Из него следует, что версия новой консоли с дисковым приводом будет стоить 499,99 евро. Модификация же без дисковода, которая называется Digital Edition, стоит якобы на 100 евро дешевле. Старт продаж, согласно данным британского подразделения Amazon, состоится уже 20 ноября.

И цена, и дата совпадают с предположениями отраслевых аналитиков. Но, несмотря на это, не стоит воспринимать данный слив за чистую монету. Довольно часто подобные утечки случаются просто при подготовке слота под товар на будущее. А параметры вбиваются предварительные.

Напомним, ранее мы писали об особенностях новой PlayStation, а также об играх, которые Sony представила вместе с консолью.

Выбор редакции

Loading...