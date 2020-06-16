В Сеть слили цену и дату релиза PlayStation 5

Страница предзаказа PlayStation 5 появилась в онлайн-магазине ненадолго. Однако пользователи всё равно успели сделать скриншот.

Из него следует, что версия новой консоли с дисковым приводом будет стоить 499,99 евро. Модификация же без дисковода, которая называется Digital Edition, стоит якобы на 100 евро дешевле. Старт продаж, согласно данным британского подразделения Amazon, состоится уже 20 ноября.

И цена, и дата совпадают с предположениями отраслевых аналитиков. Но, несмотря на это, не стоит воспринимать данный слив за чистую монету. Довольно часто подобные утечки случаются просто при подготовке слота под товар на будущее. А параметры вбиваются предварительные.