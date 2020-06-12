XboX Series X ещё не вышла, а уже никому не нужна. PS5 убила конкуренцию дизайном и играми

Оглавление Сильная сторона Sony — эксклюзивы: это то, что сделало её королевой консолей Расстановка сил не поменяется: у Sony — эксклюзивы, у XboX — характеристики Теперь про саму PS: их выпустят две, дизайн вас удивит Sony оставляет интригу: характеристики и цена — повод ждать следующую презентацию

Сильная сторона Sony — эксклюзивы: это то, что сделало её королевой консолей

Война консолей последних двух поколений оказалась странной, но оттого и интересной. Xbox One и PlayStation 4 начали поход за аудиторией по классической схеме. Первые пару лет компании заманивали пользователей эксклюзивными играми. Как было и раньше.

Правда, на середине пути Microsoft и Sony разошлись. Американцы вдохновились успехом Netflix и начали экспериментировать с сервисной моделью распространения игр. Xbox решила выиграть не за счёт качества игр, а за счёт их доступности для людей. Появилась подписка Game Pass, фирменные игры стали общими для пользователей консолей и ПК, стали выходить дешёвые итерации Xbox без дискового привода. В последнее время Microsoft ещё и активно заигрывает со стримингом.

Фото © YouTube / PlayStation

Sony же сделала ставку на контент. Последние несколько лет она выпускала эксклюзивы недостижимого качества, которые непременно становились бестселлерами. Uncharted 4, God of War, Marvel’s Spider Man, Horizon Zero Dawn, Bloodborne — это только несколько хитовых примеров.

При этом японцы почти не отвлекались на хайп вокруг технологии будущего вроде подписок и стриминга. Единственным отступлением Sony cтала виртуальная реальность. С чем, впрочем, японцы тоже справились на ура. PlayStation VR является самой продаваемой стационарной VR-системой в мире.

По итогу японцы — безальтернативные лидеры. По данным VGchartz, тираж PlayStation 4 на сегодня равен 111 млн. Тогда как проданных Xbox насчитывается чуть меньше 48 млн. Xbox умудрилась проиграть даже Nintendo Switch, которая запустилась несколькими годами ранее: гибридная консоль разошлась партией в 57,8 млн копий.

Расстановка сил не поменяется: у Sony — эксклюзивы, у XboX — характеристики

PS5 привлечёт аудиторию тем же методом, что и предшественница. На презентации представили ряд эксклюзивов, самые яркие — Returnal, Gran Turismo 7, Horizon: Forbidden West, Sackboy, Ratchet & Clank. Логика та же: контент важнее, чем производительность и разрешение картинки.

Кроме того, должна удивить графика. Например, снег с физической симуляцией, реагирующий на изменение освещения. Правда, для этого нужно иметь монитор с разрешением 4K, тогда вам станут видны детали, которые не увидело большинство фанатов, смотревших презентацию максимум в Full HD.

Компания позаботилась о владельцах PS4. На презентации она сказала, что культовая GTA 5 будет переиздана для PlayStation 5 в 2021 году. Игра станет бесплатной для всех, кто уже купил её для PlayStation 4. Кроме того, владельцам GTA 5 на PlayStation 4 каждый месяц будут начисляться бонусы в виде внутриигровой валюты. Как Sony поступит с другими переизданными играми, пока не известно.

Теперь про саму PS: их выпустят две, дизайн вас удивит

Прежде всего в PlayStation 5 впечатлил внешний вид: это футуристичная бело-чёрная консоль. По дизайнерскому стилю на предыдущие поколения не похожи ни сама приставка, ни DualShock. Глоток свежего воздуха после однородных чёрных коробок.

Главная дилемма: с одной стороны, это прорыв и способ выделиться в сегменте консолей, с другой, приставка — это ещё и элемент интерьера наравне с телевизором или какой-нибудь смарт-колонкой, а как такая футуристичная консоль впишется в классический интерьер квартиры? Возможно, поэтому мнения несколько разделились: за дизайн её либо любят, либо ненавидят.

Сильнее удивил только факт выпуска сразу двух консолей: PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition. Вторая — без дисковода, и стоить она будет дешевле базовой версии.

И её выпуск — логичный шаг: в 2020 году диски — не актуальный товар, а фетиш для коллекционеров коробок. Большинство игроков пользуются цифровым магазином и PS+, им переплачивать за дисковод нет смысла, а значит, разумно дать им возможность не делать этого.

Sony оставляет интригу: характеристики и цена — повод ждать следующую презентацию

Несмотря на проведение насыщенной презентации, Sony оставила интригу: уже известен дизайн PS5, её версии, девайсы, игры, при этом нам не рассказали о возможностях программного обеспечения, характеристиках, сроках выхода и цене.

А с имеющейся информацией трудно рассуждать насчёт конкуренции PS5 с XboX Series X — известно только, какими эксклюзивами похвастается консоль от Sony. Мощность, скорость обработки данных, набор возможностей — всё это будет известно позже.