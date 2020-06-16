Клинические испытания вакцины от коронавируса в Центре Гамалеи начнутся 17 июня

Клинические испытания вакцины от CoViD-19, созданной в Центре им. Гамалеи, должны начаться 17 июня. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире Первого канала .

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что две российские вакцины от коронавируса могут зарегистрировать уже в конце лета. Она отметила, что лидерами в разработке препарата на данный момент являются три компании. По словам Голиковой, всего созданием вакцины занимается десять федеральных государственных бюджетных учреждений.