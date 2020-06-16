НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Клинические испытания вакцины от коронавируса в Центре Гамалеи начнутся 17 июня

Разрешение уже выдано Минздравом.

161

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Клинические испытания вакцины от CoViD-19, созданной в Центре им. Гамалеи, должны начаться 17 июня. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

Разрешение на клинические исследования выдано. Выдали сотрудники Министерства здравоохранения, этический комитет согласовал. С завтрашнего дня должны приступить, — сообщил Мурашко.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что две российские вакцины от коронавируса могут зарегистрировать уже в конце лета. Она отметила, что лидерами в разработке препарата на данный момент являются три компании. По словам Голиковой, всего созданием вакцины занимается десять федеральных государственных бюджетных учреждений.

Выбор редакции

Loading...