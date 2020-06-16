Вторая волна эпидемии. Как живут россияне в коронавирусном Пекине

Возвращение коронавируса

Нам показалось, что всё налаживается, но это только показалось. На одном из рынков в Пекине выявили около 50 случаев заражения ковидом из примерно 500 проверенных. Китайские власти всю весну пытались ювелирно балансировать на тонкой грани между сохранением здоровья и экономики, и у них даже какое-то время получалось, но от таких новостей просто опускаются руки.

Мы их, конечно, не опускаем — и даже поднимаем к небу на концерте группы The Paths. В этой группе играет мой муж. Это было, похоже, первое и последнее шоу: ребята успели выступить между двумя волнами эпидемии и сопутствующих ужесточений. Надеюсь, я ошибаюсь и через две недели выложу видео этой группы на их следующем концерте. Мы все живём теперь так, словно урываем эту жизнь, и тем ценнее каждое событие, каждый купленный на улице кокос и каждое личико без маски.

Пекин на замке

Безмасочный пацан надежды, снятый в моём дворе только что. На красной растяжке во дворе за спиной пацана — партийный призыв. Что-то про победить болезнь вместе и верить системе здравоохранения. Вы думаете, тут у нас Ухань, что ли, в связи с новой волной? Нет, второй слой масок надели только те, кто не снимает их с января. Остальным или жарко, или они устали, или знают, что у властей отработана схема реагирования.

Эта схема называется 2–12–24, что в переводе с китайского означает: два часа на публикацию подтверждённых случаев с указанием места на карте, 12 часов на получение результата теста и 24 часа на полное эпидемиологическое расследование каждого инцидента, включая отслеживание контактов с другими людьми. Начиная с субботы в Пекине проверено на коронавирус более 76 тысяч человек, развёрнуто 200 станций сбора анализов, процесс взятия мазков из носа и горла занимает две минуты.

Что будет дальше?

Из неудобств — исчезновение лосося с прилавков, потому что на том рынке — "Синьфади" — следы ковида были найдены якобы на разделочной доске для красной рыбы. Правительство Китая уверяет, что новая волна пришла из-за рубежа, хотя лосось здесь встречается не только норвежский, но и выращенный в теплицах на удобрениях под Пекином.