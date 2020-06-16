Boston Dynamics начала продавать роботов за 5 000 000 рублей

Официальная цена машины — 74 500 долларов, или почти 5 200 000 руб. Примерно столько же, для сравнения, стоит электрокар Tesla Model S. При этом на Spot’e у владельца едва ли получится ездить на работу.

Boston Dynamics ориентируется прежде всего на коммерческих клиентов. Компаниям, которым нужен постоянный патруль с видеонаблюдением на маршруте со сложным ландшафтом (например, строительная площадка) или для построения 3D-карт в небезопасных для человека условиях.