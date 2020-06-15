У Xiaomi появился робот-пылесос по цене бюджетного смартфона. Обзор Mi Robot Vacuum-Mop

До России наконец-то доехал Mi Robot Vacuum-Mop — самая доступная версия робота-пылесоса Xiaomi. Модель стоит действительно дёшево, но при этом умеет ещё и мыть полы. Разбираемся, значит ли в данном случае, что дёшево — это плохо.

Роботы-пылесосы — пожалуй, самая старая категория автоматизированной бытовой техники. Первые модели начали появляться ещё в начале нулевых. И, что самое интересное, почти за 20 лет изменилось немногое. Да, эти шайбы на колёсах стали чуточку умнее и глазастее, но суть осталась прежней.

Что сильно изменилось, так это цена. Она снизилась. Особенно с приходом на рынок китайцев. Нам выпал шанс попользоваться одной из самых доступных моделей на рынке.

Дизайн и эргономика

Mi Robot Vacuum-Mop, как и все его коллеги, выполнен в форме большой шайбы. Корпус сделан из белого пластика. Выглядит эстетично, но на таком фоне видна вся грязь.

Габариты — 353 х 350 х 81,5 мм. Высота — важный параметр. Ведь от неё зависит, под какую мебель робот пролезет, а под какую — нет. Этот рискнёт ползти не под каждый диван, но вот под многие кресла, телевизионные тумбы и стоячие вешалки — вполне.

И да, Vacuum-Mop отнюдь не Гулливер. Высота в 10–12 см в мире роботов-пылесосов — обычное дело. Обсуждаемый Xiaomi ниже многих конкурентов, потому что у него нет лазерного лидара, который обычно выпирает.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Кнопок всего две: "Питание" и "Домой". Первая, понятное дело, отвечает за включение и выключение. Вторая позволяет отправить робота на док-станцию без смартфона.

Контейнер для мусора спрятан под верхней крышкой. Снизу — боковая и турбощётка. Обе легко отсоединяются и присоединяются. Каких-либо усилий прикладывать не надо. Инструменты тоже не пригодятся.

Весит, кстати, новинка скромно — 3,6 кг. Для очистки турбощётки поднимать на руки Vacuum-Mop приходится регулярно. Больших трудностей с этим не возникает.

Док-станция и зарядка

Повторимся, у Vacuum-Mop нет лазерного лидара. За навигацию отвечает камера с углом обзора на 166 градусов и ещё 15 датчиков приближения и высоты. Часть из них позволяют точно парковаться к зарядке, другие определяют ориентацию на коврах, третьи помогают не грохнуться со ступеньки.

Что касается парковки — в восьми из десяти случаев робот приезжает к док-станции быстро и точно. За несколько недель использования робот всегда соединялся с зарядкой. А вот со скоростью не всегда получалось хорошо. Хотя не исключаем, что тормозила машина по нашей причине.

Видите ли, Vacuum-Mop довольно привередлив и просит, чтобы по бокам и перед док-станцией на расстоянии 0,5 м и 1,5 м не было препятствий. Такой роскоши в однокомнатной квартире мы себе позволить не могли. Поэтому робот "жил" под кухонным столом, где в парковочную зону периодически попадали ноги и стулья.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Но! Видя препятствия, робот не паникует, а всегда объезжает их. То есть зарядки пылесос достигает всегда, если есть пространство для проезда в принципе.

Ёмкость аккумулятора — 2400 мАч. Некоторые говорят, что для робота-пылесоса это маловато. И эти же некоторые отмечают, что полного заряда хватает на уборку 100 квадратных метров. Что сказать… Завидуем этим некоторым обитателям царских палат. От себя же отметим, что нам 2400 мАч хватало для двух уборок подряд площади в 20 квадратных метров. Ещё и оставалось.

Сухая уборка

Отсутствие лидара подразумевает, что робот строит не такую подробную карту помещения, чем если бы он был. Возможно, в больших и сложных помещениях это и играет важную роль. Когда нужно объехать две-три комнаты, можно обойтись и без него. Но! Важно перед уборкой поднять с пола стулья и малоустойчивые конструкции. А главное — провода от зарядок для смартфона.

В первом случае мебель создаёт узкие коридоры, в которые пылесос не может пролезть. Вы можете оставить на полу стулья, но прежде удостоверьтесь, что Xiaomi свободно проедет между опорами. Бояться, что они собьют с толку машину, не надо. Мы ни разу не видели, чтобы робот тупил перед какими-то препятствиями.

Во втором случае робот может просто завалить какую-нибудь напольную лампу или высокое растение в недостаточно большом горшке. Потому как обсуждаемый гаджет не из робкого десятка и всегда уверенно идёт на таран.

В третьем случае, то ли по вине отсутствия лидара, то ли ещё по каким-то причинам, пылесос отказывается видеть в проводах опасные предметы. Он смело наезжает на них и наматывает на турбощётку. По возвращении домой пару раз обнаруживали Vacuum-Mop посреди комнаты с проводом от зарядки или наушниками "во рту". Xiaomi при этом не пострадал, а вот оплётка проводов — да.

Как насчёт вертикальных препятствий? Ну, пылесос легко вскарабкивается на всё, что ниже 2,1 см. У нас машина легко переезжала через толстый провод пилота, протянутый через всю комнату, а также взбиралась на коврики. В последнем случае, к слову, робот автоматически регистрирует смену поверхности и переходит на усиленный режим всасывания. Умный, дескать.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Что касается качества уборки. Готовы поставить твёрдую четвёрку, то есть "хорошо". Объясним, почему не "отлично". Vacuum-Mop не помешал бы какой-нибудь аналог функции Dirt Detect от iRobot. По ходу одного заезда пылесос проходит по всей доступной поверхности, а потом ещё и возвращается, чтобы повторно подмести в углах. Это круто. Но иногда машина не всасывает мусор, а забрасывает на территорию, где уже проехала. Разумеется, возвращаться за пропущенным робот не желает.

Приходится запускать повторную уборку подряд или гнать пылесос на место, где он схалтурил, вручную. Благо в приложении есть функция дистанционного управления. Обычно косячит машина с крупным мусором вроде кошачьего корма или наполнителя для лотка.

Шумный ли робот? На минимальной мощности — не очень. Но засыпать под звуки дождя или шорох листвы всяко лучше, чем под шипение Vacuum-Mop, который к тому же ещё и клацает бампером при столкновении с плинтусами. И да, помните, что нет лидара. Прежде чем запускать ночную уборку, робот должен составить подробную карту помещения. Без лазерной навигации машина плохо ориентируется в темноте.

Влажная уборка

Начнём с того, что просто наличие влажной уборки у робота за такую цену — чудо. За неё отвечает съёмный резервуар объёмом 200 мл с встроенной помпой для регулировки струи. Последняя мелочь тоже заслуживает уважения. Ведь обычно в дешёвых пылесосах с мойкой вода просто пассивно сочится из бачка. В Xiaomi же целых три режима интенсивности смачивания съёмной тряпочки. Мы всегда включали максимальную подачу, поскольку в других режимах робот ну очень сильно жадничает.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Однако даже с поливалкой, открытой на всю мощность, влажная уборка оставляет желать лучшего. Точнее, робот-то не халтурит. Он мочит весь доступный пол, как задумано. Но не стирает столько грязи, сколько бы стёрла старая добрая ручная швабра. Поэтому не спешите её выкидывать при покупке Vacuum-Mop.

Единственное, чем помог робот в контексте влажной уборки, так это увеличением интервала между поводами вооружиться шваброй. Что в целом тоже хорошо и, если честно, характерно для подавляющего большинства роботов-пылесосов. Даже для очень дорогих.

Тряпка и резервуар снимаются легко. Моются — тоже. Чего, возвращаясь назад, не скажешь о турбощётке. Срезать намотавшиеся волосы с неё всегда рутина.

Приложение

Роль клиента выполняет приложение Mi Home, в котором собраны абсолютно все умные гаджеты Xiaomi. Оно понятное, быстрое и умеренно стабильное.

Настройка пылесоса при первом запуске занимает от силы 15 минут. Включаем пылесос и телефон. Соединяем с общей точкой доступа Wi-Fi. Отправляем машину на экскурсию по квартире.

В Mi Home можно выбрать один из четырёх режимов интенсивности всасывания — от самого слабого ("Бесшумный") до самого мощного ("Турбо"). Первый рекомендуется только для уборки ночью, последний — только для уборки ковров.

Скриншот © LIFE 1 / 2

Ещё на главном экране отображаются карта, квадратура и время уборки, уровни влажности, меню расписания и список языков. В дополнительном меню можно посмотреть уровень изношенности расходников (фильтр, щётки и тряпка), историю уборок, включить пульт ДУ и не только.

Всё работает хорошо, но есть одно нарекание. Мы авторизовывались через "Фейсбук", а не через Mi-аккаунт. И, возможно, поэтому приложение регулярно нас разлогинивало. Похоже, нелюбовь китайцев к "Фейсбуку" проявляется даже на таком уровне.

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Официальная цена Mi Robot Vacuum-Mop — 21 990 рублей в официальном магазине Xiaomi и 19 990 рублей — в магазинах-партнёрах. Не можем не упомянуть, что в неофициальных магазинах новинку и вовсе можно перехватить за 15 000 рублей.

Но! Покупая технику у серых продавцов, помните, что вы лишаетесь возможности воспользоваться услугами авторизованных сервисных центров. К тому же китайская смарт-техника Xiaomi работает только с китайским приложением Mi Home, что не очень удобно.

Стоит ли Mi Robot Vacuum-Mop своих денег? Однозначно да. Предрекаем, что этот продукт станет хитом. Поскольку ввиду репутации Xiaomi и относительно низкой цены Mi Robot Vacuum-Mop наверняка станет для многих первым роботом-пылесосом.