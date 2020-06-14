Китайские флагманы продаются слабо, и это логично. Android хуже iPhone — ещё одно доказательство

На днях Xiaomi опубликовала статистику, в которой указывается на низкие продажи Mi 10 и Mi 10 Pro. Конечно, важный фактор — коронавирус. Но он далеко не единственный. К китайским флагманам в принципе относятся сомнительно. Если вы откроете статистику самых популярных устройств за 45 тысяч рублей и выше, то увидите там преимущественно iPhone и Samsung. У второй компании проблемы те же, что и у аппаратов из Поднебесной, просто она завоевала лояльность аудитории. Лайф называет причины, по которым китайские смартфоны и Android-устройства в принципе уступают iPhone. Пора исправляться и убивать Apple.

Обновления: китайские устройства поддерживаются недолго

Главная проблема Android-флагманов в принципе — поддержка разработчиком. В прошлом году Samsung Galaxy S7 получил Android 9, третье обновление операционной системы, что стало неожиданностью. Смартфонам этой компании прилетают новые версии программного обеспечения в течение двух лет, дальше можно рассчитывать только на патчи безопасности.

Galaxy S8 и Note 8 2017 года уже не получили Android 10, хотя первый был хитом мобильного рынка — он отлично продавался на второй год после выхода, его успех сравним с достижением iPhone 7.

Samsung — корейский бренд, но это касается и китайских. Xiaomi Mi 6 вышел в апреле 2017 года, и он не вошёл в список смартфонов компании, которые получат Android 11 и MIUI 12. То есть через три года пора на покой. Mi 8 — устройство 2018 года, и неизвестно, получит ли оно Android 11, конкретика есть только по MIUI 12.

Другая проблема — время выхода обновлений. На iOS это стабильно осень, на Android процесс может растянуться почти на год. Камерофон P20 Pro, вышедший весной 2018 года, получил EMUI 10 и Android 10 только этим летом, хотя их выкат начался осенью 2019-го. То есть апдейт прилетел за пару месяцев до презентации новых версий.

Исключение — OnePlus. Но это исключение доказывает правило. В 2019 году модели 3 и 3T, выпущенные в 2016 году, получили Android 9. Ситуация связана с тем, что у этой компании мало устройств (в год выходит от двух до четырёх), поэтому новую версию операционной системы проще оптимизировать под устройства. У других компаний выходит около 20 устройств за год во всех ценовых уровнях (от начального до флагманов). Поэтому и обновления прилетают недолго.

iPhone же поддерживаются в течение пяти-шести лет. Модель 5S 2013 года выпуска получила iOS 12 в 2018 году. То есть она поддерживалась разработчиком в течение пяти лет. Этой осенью iPhone 6S и 6S Plus могут получить iOS 14, также пятое обновление. Поэтому айфонами можно долго пользоваться, а потом выгодно продавать на вторичном рынке.

Android-флагман — это покупка на два года. Далее он не будет получать возможности, доступные более новым устройствам. Аппараты среднего класса рассчитаны как раз на это время пользования, флагман берётся на три-четыре года.

Несбалансированные параметры: есть лучшая в мире камера, а есть самый удобный смартфон

Посмотрите на рекламу iPhone и Android. В первом случае рассказывается об экологичной сборке, надёжности системы защиты данных, способе разблокировки, конкретных фишках камеры, экрана или процессора.

Во втором же идут сплошь соревнования: лучшая камера, самый производительный процессор, самый лучший аккумулятор, экран с высочайшей частотой обновления.

Только за одним плюсом, как правило, скрывается множество минусов. И зачастую пользователи остаются недовольны остальными моментами в смартфоне, а если нет, то это потому, что не с чем сравнивать. К примеру, у Huawei лучшие в мире камеры, но оболочка EMUI давно нуждается в радикальном переосмыслении. И это не про отсутствие сервисов Google. Дизайн, структура приложений, уведомления, клавиатура — в этом плане прошивка уступает MIUI и One UI.

Между тем смартфоны Apple не пытаются быть лучшими в чём-то одном, а предлагают набор оптимальных характеристик. Покупая iPhone, человек не смотрит, сколько мегапикселей у камеры, сколько очков набирает процессор в бенчмарке, сколько динамиков — эти параметры по умолчанию топ.

Они актуальны недолго: посмотрите на китайские флагманы 2018 года, а ведь они вышли совсем недавно

Это та причина, по которой iPhone 2017 года может оказаться актуальнее топового Android 2020 года. Смартфоны Apple эволюционируют медленно, поэтому даже внешне сохраняют актуальность долго. iPhone X получил революционный дизайн в 2017 году — с "чёлкой" и камерой с вертикально расположенными сенсорами. В итоге первый дизайнерский элемент актуален до сих пор, а второй был в течение двух лет.

Android же чаще отказывается от одних дизайнерских решений в пользу новых. Да, так новое поколение проще отличить от старого, но и вторые теряют актуальность быстрее.

Пример — смартфоны Xiaomi. В 2018 году Mi 8 получил экран c "чёлкой" и камеру с двумя вертикально расположенными сенсорами. Уже в 2019 году вышел Mi 9 с радикально переосмысленным дизайном — "каплей" в экране под фронтальную камеру и тыльную с тремя сенсорами, и он сразу же сделал предшественника внешне неактуальным. А в 2020 году презентовали Mi 10 с "точкой" под фронтальную камеру, экраном с изогнутыми краями и тыльной другой формы, один модуль располагается отдельно — снова масштабный редизайн, снова предшественник неактуален.

При этом iPhone X смотрится свежо даже в 2020 году, если не считать заднюю камеру. То есть консервативность и медлительность Apple скорее её плюс, чем минус. А покупая флагман на Android, нужно учитывать, что самым свежим и заметным он будет максимум год.

Слабая оптимизация операционной системы и прошивки: разработчикам стоит быть дотошнее в этом плане

С начала развития двух операционных систем Android стал гораздо стабильнее, а в iOS появилось больше багов. Но расстановка сил сохранилась: система Apple гораздо стабильнее, чем программное обеспечение Google.

Например, перевод в оболочке MIUI от Xiaomi. При выборе русского языка на экране блокировки день недели пишется на китайском, а уведомление при активации сканера отпечатка пальца показывается на английском. Также раздел настроек может быть прописан иероглифами.

В EMUI от Huawei и Magic UI от Honor есть проблема с отключением автоматического регулирования яркости, когда её уровень подбирает система. Если её отключить, а потом перезагрузить смартфон, она снова включится.