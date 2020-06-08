Бытовая техника может вас убить, если не соблюдать эти правила. 5 неочевидных примеров

Рассказываем, почему при покупке любой бытовой техники потребителю необходимо прочесть правила по эксплуатации. Сложно поверить, но от этого буквально может зависеть жизнь человека. Мало кто знает, что, например, при определённых обстоятельствах индукционная плита может убить человека даже без прямого контакта. А ведь об этом предупреждают.

Кто последний раз при покупке бытовой техники заглядывал в руководство по использованию? Ну, конечно. Зачем тратить время на макулатуру, когда мы и без того знаем, как работает телевизор или блендер. А интересовался ли кто-нибудь рекомендациями служб безопасности по использованию того или иного устройства?

В какой-то степени прочтение руководства по эксплуатации является обязанностью потребителя. Ведь в противном случае он подвергает опасности не только себя, но и сожителей, соседей. Тем более что дело-то остаётся за малым — нырнуть рукой в коробку и выудить оттуда буклет.

— Согласно действующему законодательству, изготовитель или продавец должен снабдить любой технически сложный товар правилами и условиями эффективного и безопасного использования, — рассказал Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива". В противном случае вся вина за поломку или аварию автоматически ложится на продавца или производителя.

Однако не спешите алчно потирать руки. Если руководства не было в упаковке — поищите его на сайте вендора. Уж там-то оно наверняка найдётся, если только виновник разбирательств не раритетный телевизор, доставшийся в наследство от бабушки. Закон допускает размещение технического паспорта в Сети.

Телевизор

Всякие отверстия, кроме динамиков, нужны в телевизоре для естественной вентиляции и теплоотвода. Перегревшийся экран может не только выйти из строя, но и привести к возгоранию.

— Поэтому телевизор нельзя ставить в мебели, где он помещается впритык. Устройству нужно пространство, специальные тумбы без стен и сами стены — лучший вариант. При этом тумба или кронштейн не должны располагаться в непосредственной близости с отопительной системой дома или попадать под прямые солнечные лучи.

— Если есть отверстия, значит, в них может попасть влага. Посему при всей любви к трапезам перед телевизором на кухне устройство не должно располагаться рядом с раковиной. Ванная комната тоже не место для ТВ. Даже если вы уверены, что вода не долетит до устройства, может образоваться конденсат, который вызовет короткое замыкание.

— МЧС и производители также рекомендуют отключать телевизор на время продолжительного отъезда (на дачу или в отпуск). Накопившаяся пыль может привести к поражению электрическим током, утечке тока или возгоранию вследствие искрения, нагревания кабеля питания или нарушения изоляции на нём. Однако это не значит, что человек должен разбирать телевизор и вытирать всю пыль с микросхем.

— Первыми признаками критической неисправности телевизора служат звуковые искажения или нестабильная работа подсветки экрана (произвольное изменение яркости). В обоих случаях надо обратиться в сервисный центр.

Холодильник

Мало кто ждёт подвоха от хранилища еды. Особенно пожара. Холодильник-то холодит, а не греет! Тем не менее именно это устройство сожгло квартиру московской пенсионерки. Этот случай недавно широко освещался в СМИ. Да и вообще, генераторы холода довольно часто приводят к пожарам.

— Одной из причин является газ, который вкупе с трубками устройства производит холод. Чаще всего им выступает фреон или изобутан. И то и другое, впрочем, называется вендорами хладагентом и является огнеопасным веществом. Одним из самых распространённых хладагентов является r600a. Он же один из самых опасных. Поэтому производители рекомендуют при выборе холодильника исходить в том числе и из допустимого объёма газа на объём помещения. Норма — на восемь граммов газа должно приходиться не менее одного кубического метра пространства.

— Из-за легковоспламеняющегося газа производители не рекомендуют устанавливать холодильники рядом с источниками тепла. Ими могут быть кухонная плита, прямые солнечные лучи или обогреватель. В идеале холодильник не должен вплотную прилегать к мебели, стене или потолку — необходим небольшой зазор для вентиляции: более 50 мм по бокам и более 100 мм сверху.

— В наименьшей степени рекомендуется подключать холодильники к тройникам, разветвителям и удлинителям. У холодильника должна быть своя розетка. И она должна находиться в свободном доступе. В противном случае существует вероятность перегрева проводов и последующего разрушения изоляционного слоя.

— Очевидными признаками критической неисправности холодильника являются появление в нём воды, возникновение запаха дыма, горелого или лекарств. При обнаружении утечки газа рекомендуется проветрить помещение в течение нескольких минут, обесточить квартиру (не устройство — розетку трогать нельзя!) и вызвать специалиста сервисного центра.

— Пыль и прочий хлам, которые неминуемо копятся за холодильником и на нём, службы безопасности рекомендуют удалять каждые полгода. Предварительно отключив устройство от сети и развернув на 180 градусов.

Стиральная машина

Водной стихией в жилищах людей, как правило, заправляет стиральная машина. А чего мы боимся, когда речь заходит о воде в квартире или доме? Потопа. Стиральная машина, разумеется, может его устроить, если не читать руководства по эксплуатации. И пожар, кстати, тоже.

— Во избежание протечек при установке стиральной машины используйте только комплектные шланги. Они не должны натягиваться — в противном случае может появиться протечка. Причём не сразу.

— Между вилкой и розеткой не должно быть посредников. Особенно в виде таймеров или прочих регуляторов напряжения. Иначе может сработать предохранитель, замена которого требует вмешательства специалиста.

— Признаками неисправности являются нетипичный шум, запах горелого или дым. При их обнаружении необходимо остановить работу машины и обесточить устройство.

— Вендоры рекомендуют отключать стиральную машину от электросети и водопровода после каждой стирки. При повторной подаче воды, особенно после долгого простоя, вентиль следует поворачивать медленно. В противном случае резкое давление воздуха и воды может привести к появлению незаметной протечки.

Варочная плита

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Чего, как не плиты, стоит опасаться в доме больше всего? Ведь она горячая и предупреждает об этом раскалёнными красными кругами! А красный в природе — цвет опасности. Впрочем, опасность плит кроется не только в температуре.

— На конфорке появилась трещина, но она продолжает греть? Это не значит, что нужно игнорировать проблему. Дефект может привести к поражению током. Ведь под стеклом расположены источники мощного тока.

— Варочные плиты создают мощное электромагнитное поле, которое, впрочем, соответствует всем стандартам безопасности. Но, несмотря на это, людям с кардиостимуляторами и другими электронными имплантами производители рекомендуют проконсультироваться с врачом перед покупкой устройства. В противном случае плита может убить человека.

Скриншот из официального руководства пользователя к плите LG

— По той же причине рядом с плитами не рекомендуется хранить намагниченные пластиковые карты, флешки, смартфоны, компьютеры.

— Плита, как и холодильник, не должна вплотную прилегать к стене. На задней стенке у неё расположены вентиляционные отверстия. Их нельзя перекрывать.

Пылесос

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Очередной предок Терминатора, который сегодня есть у каждого. Чтобы погибнуть от его труб, надо сильно постараться. А вот случайно сломать машину или устроить с её помощью пожар — это легко. Хватит пренебрежения правилами.

— Пылесосом нельзя работать на влажном полу или ковре. Многократно повышается риск поражения электрическим током и возгорания, поскольку влага может попасть непосредственно в мотор. По той же причине пылесос нельзя хранить в ванной комнате, а фильтр необходимо сушить полностью. Также попавшая в пылесос влага "цементирует" пыль на стенках шлангов и в фильтре, что снижает его эффективность и приводит к перегрузке.

— Пылесос не должен использоваться для уборки спичек, пепла или окурков. И то и другое может содержать следы тления или самовоспламениться в пылесосе.

— Иронично, но пылесосом нельзя убирать похожие на пыль субстанции вроде цемента, песка, муки и т.д. Мелкие песчинки попадут в двигатель, приведут к его перегреву и, если не остановиться вовремя, возгоранию.

— Проводной пылесос довольно неуклюжий. Он часто раздражает, и многие дёргают его за шланг, если не хватает длины намотанного кабеля. Последний при этом часто разворачивается на максимум, чего производители делать настоятельно не рекомендуют. Может нарушиться его крепление и возникнуть искра.

— Признаками неисправности являются нетипичные звуки и запах горелого. В таком случае устройство нужно немедленно отключить от электросети и вызвать мастера, иначе возможно возгорание.

— В большинстве случаев пылесосом не рекомендуется пользоваться дольше 30 минут. В дорогих моделях по истечении этого времени срабатывает предохранитель, а в дешёвых его может не быть. Перегрев может привести к поломке или возгоранию мотора.

— Ни в коем случае не перекрывайте входные и/или выходные отверстия пылесоса. Всасываемый воздух служит ещё и для охлаждения двигателя. При нарушении терморегуляции случится перегрев.

Какие-то глупые правила. Я не буду им следовать, и мне за это ничего не будет!

Отнюдь. В лучшем случае пренебрегающего правилами потребителя просто не обслужат в рамках гарантии. В худшем — потребителю придётся выкладывать деньги за ремонт техники или имущества из своего кармана. Причём имущества не только своего, если случится сильный пожар или потоп.

— Если такая информация (об эффективном и безопасном использовании. — Прим. Лайфа) была предоставлена в надлежащей форме и что-то случилось, то за аварию несёт ответственность уже потребитель, — пояснил Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива".

Я делал всё по инструкции, но мой пылесос взбесился и покалечил соседа. Как мне доказать, что виноват производитель?

Как отметил Олег Павлов, до истечения гарантийного срока заботы по поиску эксперта и оплате его работы лежат на продавце и производителе. — Продающая сторона обязана выполнить проверку самостоятельно. Если же гарантийный срок не был установлен либо он истёк, экспертизой занимается покупатель, — объяснил эксперт.

Причём в экспертизе, по сути, нет ничего сложного и сверхъестественного. Просто нужно обратиться в любое место, где ремонтом техники занимаются квалифицированные специалисты с профильным образованием. — Они фиксируют неисправность оборудования и устанавливают причину поломки. После проводится анализ причины: виноват брак или неправильная эксплуатация, — рассказал Олег Павлов.