Just дует. Как выбрать недорогой и хороший вентилятор в 2020 году

В Россию пришла жара. Карантин постепенно снимается, но многие продолжают работать из дома. В душном помещении, где нет даже вентилятора, с утра сложно почувствовать бодрость даже после чашки крепкого кофе. Выход один — стать счастливым обладателем современного вентилятора. Рассказываем, как его выбрать в 2020 году.

Домашние вентиляторы делятся на три большие группы: осевые, вертикальные и безлопастные. Именно с типом механизма и рекомендуем определиться в первую очередь. Далее стоит обратить внимание на мощность, способ установки, уровень шума и, наконец, тип управления. Расскажем про все нюансы в каждой категории по порядку.

Карлсон, который не живёт

Самый распространённый вариант вентиляторов — осевой. В простонародье — просто "карлсон". Представляет из себя ногу и прикреплённый к ней перпендикулярно трёхлопастный двигатель с пропеллером. Головка даже в самых дешёвых моделях зачастую поворотная. За счёт неё увеличивается площадь обдува. Стоит обратить внимание на угол поворота.

Мощность играет самую важную роль — от неё зачастую прямо пропорционально зависит эффективность устройства. Последняя измеряется в кубометрах в час. Например, от 100 куб. м/ч на минимальной скорости до 200 куб. м/ч на максимальной. Эта информация указывается в руководстве по эксплуатации. Как понять, какой подойдёт именно вам? Есть мнение, что подходящая эффективность на минимальной скорости рассчитывается по формуле V*3, где V — объём помещения, под которое подбирается климатическое оборудование.

Способов установки в случае с осевыми вентиляторами бывает три: напольный, настольный и потолочный. Первый вариант — самый распространённый и самый проблемный. Напольные вентиляторы занимают много места и представляют из себя далеко не самую устойчивую конструкцию, что при наличии маленьких детей важный фактор. Настольный вариант — компактный и более устойчивый, но, как правило, менее мощный. Потолочный — самый лучший в плане экономии пространства, но самый сложный с точки зрения монтажа.

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Уровень шума зависит от мощности. Поэтому нужно балансировать эти показатели. Особенно если вентилятор выбирается в том числе и для спальни. Стоит обратить внимание и на вибрацию, которую создаёт устройство. Уровень шума тоже указывается в техпаспорте. Но иногда производитель хитрит и указывает количество децибелов только для минимальной скорости.

Помните: 10–30 дБ — это громкость шёпота и ветра; 40–65 дБ — громкость человеческой речи; 70–80 дБ — громкость оживлённой улицы. Старайтесь держаться в рамках 60–65 дБ.

С управлением тоже не всё так просто. Самые доступные модели идут с механическими кнопками. Они ничего, но довольно шумные и дают выработку. К тому же в таких моделях не всегда наличествует полноценный таймер. А эта опция очень важна, ведь оставлять обдув (например, на ночь) не очень безопасно.

Модели среднего класса обычно имеют не только кнопки, но и экран. На последний может выводиться не только время или номер скорости, но и температура в помещении, если имеется таковой индикатор. Пульт дистанционного управления — обычное дело для дорогих моделей. Премиальные же вентиляторы и вовсе управляются со смартфона. В приложении можно даже настроить персональную программу работы: угол поворота, время для каждой передачи и т.д.

Плюсы: — большой выбор; — доступность.

Минусы: — низкая эффективность; — высокая габаритность; — слабая защита подвижных элементов.

Цены: от 1000 рублей (механическое управление, поворотный корпус) до 10 000 рублей (сенсорные кнопки, дисплей, пульт ДУ, программируемые режимы).

Стоит — значит, дует

Вертикальные вентиляторы иногда ещё называют колонными. Поскольку они представляют собой столб с маленькими отверстиями, через которые, к слову, едва ли пролезет детский палец. Работают колонные вентиляторы по принципу роторных воздушных обогревателей. Устройство всасывает воздух, разгоняет его по корпусу и выдавливает. Считаются эффективнее осевых, поскольку имеют большую площадь обдува и меньшую температуру воздуха на выходе.

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Принцип подбора мощности такой же, как у осевых вентиляторов. Способов установки несколько. Самый распространённый — вертикальный, когда столб ставится на пол. Проблемы те же: занимает место и может упасть. Впрочем, громоздкость часто маскируется привлекательным дизайном, который на ура вписывается во многие интерьеры. Есть варианты, которые кладутся на пол. Ими пораниться уже сложнее, но вот места они занимают больше. Наконец, лучший вариант — настенный. Однако придётся заморочиться с монтажом.

Колонные вентиляторы довольно шумные. Они громче осевых как минимум из-за того, что воздух под большим давлением проходит через меньшие отверстия. С типами управления всё то же самое: чем дороже, тем больше опций и удобнее интерфейс.

Плюсы: — безопасность; — эффективность.

Минусы: — шумность; — дороговизна.

Цены: от 2500 рублей (механическое управление, поворотный корпус) до 18 000 рублей (эстетически приятный дизайн, высокая мощность, пульт ДУ, программируемое управление).

Just дует

Безлопастные вентиляторы являются, пожалуй, самым новым веянием на рынке домашнего климатического оборудования. Ещё их иногда называют умножителями воздуха, вентиляторами Дайсона. Да-да, в честь того самого Дайсона, что продаёт футуристичные фены, пылесосы и лампы по цене смартфонов и ноутбуков Apple.

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В безлопастных вентиляторах, как несложно догадаться, нет пропеллера. Воздух нагнетается по принципу турбины: всасывается через дырки в основании, разгоняется по корпусу и выбрасывается через узкую прорезь в кольце. В результате позади кольца образуется зона низкого давления, воздух автоматически затягивается в пространство внутри круга. Следствием этих инженерных извращений являются космические объёмы воздуха, которые безлопастный вентилятор приводит в движение, — сотни литров в секунду.

Типов установки два — напольный и настольный. В первом случае кольцо имеет форму эллипса, а сама конструкция представляет из себя нечто вроде башни. Во втором — обдув чаще всего круглый. И то и другое требует места. У некоторых компаний уже есть прототипы потолочных вариантов, но, насколько нам известно, на массовом рынке их ещё нет.

Неоспоримым достоинством безлопастных вентиляторов является абсолютная безопасность. Ведь в них банально нет открытых или даже видных вращающихся элементов. Шумят обсуждаемые агрегаты заметно. Особенно на больших скоростях. Но не сильнее, чем климатическое оборудование колонного типа.

По управлению тоже ничего нового не скажем. Есть варианты с механическими панелями управления, а есть с сенсорными. Дисплеи также встречаются. Пульты дистанционного управления имеются.

Самый большой недостаток безлопастных вентиляторов — цена. Особенно если смотреть в сторону бренда, названного в честь изобретателя данной технологии. А не смотреть в её сторону сложно, поскольку очень редкий конкурент предлагает альтернативные модели.

Плюсы: — максимальная безопасность; — высокая эффективность.

Минусы: — высокая цена; — маленький выбор.

Цены: от 10 000 рублей (сенсорное управление, настройка позиций) до 60 000 рублей (обогрев, увлажнение и очистка воздуха, отменный дизайн).

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Как видите, в каждой категории разброс по ценам просто огромный. Глаза разбегаются. Однако мы рекомендуем собрать волю в кулак, отсечь все дополнительные опции и сосредоточиться на самых важных.

А именно: какого бы типа вентилятор вы ни выбрали, он обязан иметь настраиваемый таймер, надёжную защиту от соприкосновения с подвижными элементами, а также мощную подставку.