Аксёнов сообщил, что Парад Победы в Симферополе всё же состоится

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что решение об отмене Парада Победы в Симферополе пересмотрено и торжественное шествие всё-таки пройдёт 24 июня. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
— Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода. После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны РФ, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учётом всех обстоятельств, принято решение о том, что Парад Победы в Симферополе состоится, — говорится в сообщении.
Аксёнов также подчеркнул, что будет принят весь необходимый комплекс мер по соблюдению безопасности и защите здоровья людей. Он также отметил, что все граждане в глубине души надеялись на такое решение.
Напомним, ранее сообщалось, что запланированный на 24 июня Парад Победы в Симферополе решили не проводить в целях безопасности в связи с ситуацией с коронавирусом. Из-за эпидемиологической обстановки торжественные шествия отменил ряд регионов. Среди них Курск, Челябинск, Пермь, Белгород, Ярославль и другие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле "с абсолютным пониманием" относятся к таким решениям.