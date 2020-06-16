Аксёнов сообщил, что Парад Победы в Симферополе всё же состоится

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что решение об отмене Парада Победы в Симферополе пересмотрено и торжественное шествие всё-таки пройдёт 24 июня. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода. После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны РФ, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учётом всех обстоятельств, принято решение о том, что Парад Победы в Симферополе состоится, — говорится в сообщении.

Аксёнов также подчеркнул, что будет принят весь необходимый комплекс мер по соблюдению безопасности и защите здоровья людей. Он также отметил, что все граждане в глубине души надеялись на такое решение.