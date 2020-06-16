В Роспотребнадзоре объяснили, почему 1 июля — оптимальная дата для проведения голосования

Проведение голосования по конституции 1 июля — наиболее оптимальный вариант с эпидемиологической точки зрения, заявил в беседе с Лайфом замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, выбор данной даты обусловлен четырьмя факторами. В первую очередь надо отметить, что циркуляция вируса на территории страны снизилась до минимальной и сейчас не превышает одного процента. Кроме того, увеличилась иммунная прослойка населения, которая сейчас достигает 20%.

Также нужно принимать во внимание тот факт, что летом и зимой иммунная система организма работает максимально эффективно, чего нельзя сказать о весне и осени. Кроме того, важно помнить, что CoViD-19 относят к сезонным инфекциям, а в жаркое время года эпидемиологическая напряжённость традиционно снижается.