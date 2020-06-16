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Граффити в благодарность медработникам Заполярья появятся на стенах мурманской больницы

Нанесение рисунков будет завершено к 21 июня — Дню медицинского работника.

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Видео предоставлено Лайфу Министерством информационной политики Мурманской области

Граффити, посвящённые медработникам Заполярья, а также докторам, лечащим пациентов с коронавирусной инфекцией, появятся на стенах Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. Рисунки с надписями "Спасибо врачам!" уже начали наносить.

Композицию из десяти работ завершат ко Дню медицинского работника — 21 июня, сообщили Лайфу в Министерстве информационной политики Мурманской области. Там отметили, что усилиями врачей от CoViD-19 в Заполярье вылечилось уже 2810 пациентов — почти 70% от числа заразившихся инфекцией в регионе.

Изображение предоставлено Лайфу Министерством информационной политики Мурманской области

Это большие надписи "Спасибо врачам!", изображения медсестёр, докторов и сотрудников скорой помощи, сюжеты про борьбу с CoViD-19, — рассказали в ведомстве о стрит-арте.

Изображение предоставлено Лайфу Министерством информационной политики Мурманской области

Тематические граффити в знак особого уважения к труду медработников, а также для привлечения внимания общественности к значимому труду врачей и медицинских сестёр появятся на фасадах лечебных учреждений и домов в каждом из районов Уфы.

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