В Норильске завершили первый этап ликвидации последствий разлива топлива

Первый этап ликвидации последствий ЧС после разлива нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 в Норильске пройден. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Норникеля".

— Мы завершили первый этап долгосрочного плана по ликвидации последствий аварии и нормализации ситуации, собрано более 90% разлившегося топлива. Теперь стоит задача утилизовать собранный загрязнённый грунт и водотопливную смесь, а также очистить береговую линию, — говорится в сообщении.