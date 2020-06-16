В Норильске завершили первый этап ликвидации последствий разлива топлива

Первый этап ликвидации последствий ЧС после разлива нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 в Норильске пройден. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Норникеля".
— Мы завершили первый этап долгосрочного плана по ликвидации последствий аварии и нормализации ситуации, собрано более 90% разлившегося топлива. Теперь стоит задача утилизовать собранный загрязнённый грунт и водотопливную смесь, а также очистить береговую линию, — говорится в сообщении.
Напомним, в конце мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. После экстренного совещания по ситуации, которое провёл президент РФ Владимир Путин, в Красноярском крае был введён режим ЧС федерального уровня. По данным Росприроднадзора, причиной разлива нефтепродуктов могла стать просадка бетонной площадки, на которой был установлен топливный бак. Лайф публиковал видео масштабных работ МЧС под Норильском. Директор и главный инженер предприятия арестованы. СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора.