Минтруд напомнил, что первая неделя января является выходной по Трудовому кодексу

Минтруд России получил законопроект о сокращении новогодних праздников в 2021 году и в ближайшее время его рассмотрит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Необходимо учитывать, что январские нерабочие праздничные дни (с 1 по 8 января включительно. — Прим. Лайфа) определены Трудовым кодексом РФ... Любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнёрами — работодателями и работниками, — отметили в министерстве.