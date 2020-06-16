Минтруд напомнил, что первая неделя января является выходной по Трудовому кодексу

Минтруд России получил законопроект о сокращении новогодних праздников в 2021 году и в ближайшее время его рассмотрит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
— Необходимо учитывать, что январские нерабочие праздничные дни (с 1 по 8 января включительно. — Прим. Лайфа) определены Трудовым кодексом РФ... Любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнёрами — работодателями и работниками, — отметили в министерстве.
Напомним, ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году до трёх дней. Согласно документу, выйти на работу россияне должны будут уже 4 января, при этом 7-е число этого месяца остаётся выходным днём. По мнению парламентария, это необходимо для поддержания экономики предприятий после вынужденных выходных из-за пандемии коронавируса.