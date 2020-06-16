"Это большой шаг". Трамп подписал указ о реформе полиции

LIVE: Remarks on Safe Policing for Safe Communities https://t.co/86grjrXmZm— The White House (@WhiteHouse) June 16, 2020
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе американской полиции. Правила применения силы правоохранителями станут строже.
— Это большой, большой шаг, ранее не предпринимавшийся, — заявил Трамп в ходе церемонии, которая прошла в Розовом саду Белого дома.
В подписанном политиком документе приоритетное внимание уделено федеральным грантам. Их должны выделять на подготовку стражей порядка. По задумке американской администрации, полицейских нужно поощрять за применение практики мирного разрешения конфликтов. Удушающие приёмы будут разрешены лишь в тех случаях, когда жизнь правоохранителя находится в опасности, следует из текста указа.
Напомним, суд запретил полицейским Миннеаполиса (штат Миннесота) применять удушающие приёмы при задержании, это решение стало частью договорённости между городом и региональным Департаментом по защите прав человека. Аналогичные ограничения были приняты в американских городах Финикс (штат Аризона) и Хьюстон (штат Техас).