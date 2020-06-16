"Это большой шаг". Трамп подписал указ о реформе полиции

— Это большой, большой шаг, ранее не предпринимавшийся , — заявил Трамп в ходе церемонии, которая прошла в Розовом саду Белого дома.

В подписанном политиком документе приоритетное внимание уделено федеральным грантам. Их должны выделять на подготовку стражей порядка. По задумке американской администрации, полицейских нужно поощрять за применение практики мирного разрешения конфликтов. Удушающие приёмы будут разрешены лишь в тех случаях, когда жизнь правоохранителя находится в опасности, следует из текста указа.