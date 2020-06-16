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У сотрудника СНБО Украины выявили коронавирус

Все, кто контактировал с инфицированным CoViD-19, уже сдали тесты и ждут результатов.

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Фото © Pixabay

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что у одного из сотрудников аппарата выявлена коронавирусная инфекция. Об этом он рассказал изданию "Зеркало недели".

Действительно, один из сотрудников ситуационного центра СНБО получил позитивный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактировавшие лица, — отметил Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что все, кто имел контакт с инфицированным, сдали тесты на CoViD-19 и ждут результатов.

Понятно, что, не дожидаясь их, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим, — рассказал он.

По последним данным Минздрава Украины, всего с начала эпидемии коронавируса в стране зарегистрировано 32 476 случаев заболевания. Уже выздоровело 14 528 пациентов, 912 человек скончались.

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