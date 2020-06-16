У сотрудника СНБО Украины выявили коронавирус

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что у одного из сотрудников аппарата выявлена коронавирусная инфекция. Об этом он рассказал изданию "Зеркало недели".

— Действительно, один из сотрудников ситуационного центра СНБО получил позитивный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактировавшие лица, — отметил Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что все, кто имел контакт с инфицированным, сдали тесты на CoViD-19 и ждут результатов.

— Понятно, что, не дожидаясь их, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим, — рассказал он.