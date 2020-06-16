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Школьников не будут заставлять сдавать ЕГЭ в маске и перчатках

А вот до входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в средствах защиты.

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Фото © ТАСС / Красноухов Сергей

Выпускников школ, которые этим летом будут сдавать ЕГЭ, не будут обязывать находиться на экзамене в защитной маске и перчатках. Об этом в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 1" заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене. До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках, – подчеркнул он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что рекомендации для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное ношение школьниками масок и перчаток, однако в ведомстве добавили, что считают эту меру необходимой.

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение Министерству просвещения, Роспотребнадзору, а также властям регионов, согласно которому они до 1 декабря должны определить дополнительные сроки проведения ЕГЭ в течение нового учебного года.

Лайф публиковал график сдачи единого государственного экзамена в 2020 году. Основной этап начнётся 3 июля – в этот день выпускники будут сдавать ЕГЭ по географии, информатике и литературе.

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