Школьников не будут заставлять сдавать ЕГЭ в маске и перчатках

Выпускников школ, которые этим летом будут сдавать ЕГЭ, не будут обязывать находиться на экзамене в защитной маске и перчатках. Об этом в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 1" заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

– Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене. До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках, – подчеркнул он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что рекомендации для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное ношение школьниками масок и перчаток, однако в ведомстве добавили, что считают эту меру необходимой.

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение Министерству просвещения, Роспотребнадзору, а также властям регионов, согласно которому они до 1 декабря должны определить дополнительные сроки проведения ЕГЭ в течение нового учебного года.