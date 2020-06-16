"Просто как в раю". Лайф узнал, с каким настроением москвичи вернулись в открывшиеся кафе и бары

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В Москве возобновили работу кафе, бары и рестораны. Пока, правда, посетители могут насладиться атмосферой и своими любимыми блюдами лишь на верандах заведений, но это совсем не отменяет ажиотажа. Лайф узнал, с каким настроением гости вернулись в кафе и бары.

— Просто как в раю! Я в парке Горького побывала, у меня жизнь началась, я расцвела, и это прекрасно! Единственное — немного страшновато, но страх прочь и гулять! — призналась посетительница одного из заведений Кристина.

Другие же посетители обращают внимание на маски и некоторые другие особенности походов в кафе. Кто-то и вовсе успел за несколько месяцев отвыкнуть от "чувства свободы". При этом попасть в любимые места просто так не получится. По признанию одной из посетительниц по имени Татьяна, для того чтобы отведать желанные блюда или напитки, нужно заранее бронировать столик. Сделать это можно лишь на час.

— Боевой настрой! Все рвутся в бой, все очень рады! — признался официант Игорь Шалаев.

Как рассказала Лайфу управляющая одного из заведений Екатерина Дронова, на всех столах летней веранды имеются санитайзеры для гостей и салфетки. Гостям предлагаются маски и перчатки, в них же работают и официанты. Кроме того, все сотрудники в начале дня проходят температурный контроль.

— Мы всех ждём, мы всем рады! Приходите! — добавила Дронова.