В Ульяновске задержали замглавы города по подозрению в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали первого заместителя главы Ульяновска Михаила Сычёва. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Отмечается, что чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

— Сегодня Михаил Сычёв был задержан. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, — отметила собеседница агентства.