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В Ульяновске задержали замглавы города по подозрению в мошенничестве

В данный момент его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

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Фото © Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов задержали первого заместителя главы Ульяновска Михаила Сычёва. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Отмечается, что чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Сегодня Михаил Сычёв был задержан. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, — отметила собеседница агентства.

По её словам, в данный момент Сычёв проходит допрос в качестве подозреваемого.

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