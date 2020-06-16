Раскрыт способ защиты загородной резиденции Путина от коронавируса

В загородной резиденции президента России Владимира Путина Ново-Огарёво установили специальное средство, защищающее от коронавируса. Об этом сообщает ИЦ "Пензенская правда".

Заказ на дезинфекционный тоннель удалось выполнить в сжатые сроки — сотрудники предприятия из Пензы стремились как можно скорее обеспечить безопасность российского лидера и людей, посещающих его резиденцию, рассказала директор завода "Моторные технологии" Ольга Изранова.