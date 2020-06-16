В Роспотребнадзоре рассказали, как разместят ветеранов во время Парада Победы

Ветеранов ВОВ, которые будут наблюдать за Парадом Победы на Красной площади, рассадят на безопасном расстоянии друг от друга. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Места для ветеранов предусмотрены через два кресла, это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски, а по окончании снова её надеть, — отметила она.

Попова также добавила, что перед началом Парада Победы всё тщательно помоют и продезинфицируют для полной безопасности.

— Все предметы, которые будут на Красной площади, будут абсолютно чистыми, — подчеркнула она.

Кроме того, как рассказала Анна Попова, всех ветеранов привезут в центр Москвы на специальном транспорте, водитель которого пройдёт обязательный тест на коронавирус.

— В день парада за ними приедет специально подготовленный транспорт, абсолютно чистый, обработанный специально. Водитель, который будет в этом транспорте, тоже находится под медицинским наблюдением, он будет протестирован, он будет в маске, в перчатках, — сообщила руководитель Роспотребнадзора.

По словам Поповой, волонтёр или член семьи, который будет сопровождать ветерана, также пройдёт тестирование на CoViD-19 и будет одет в средства индивидуальной защиты.

Напомним, Парад Победы в российской столице было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с коронавирусом. Дата проведения является памятной, так как 24 июня 1945 года прошёл легендарный Парад Победителей. К настоящему моменту торжественные мероприятия в Москве намерены посетить главы Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Южной Осетии и Абхазии.