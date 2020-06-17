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Регион
Опубликовано 17 июня 2020, 01:05

Коронавирус не помеха. "Бавария" в 30-й раз стала чемпионом Германии по футболу

Для команды это уже восьмой чемпионский титул подряд.

Мюнхенская "Бавария" досрочно завоевала звание чемпиона Германии по футболу после победы в гостях над "Вердером" за два тура до окончания первенства.

"Бавария" победила "Боруссию" в главном матче возобновившейся Бундеслиги
"Бавария" победила "Боруссию" в главном матче возобновившейся Бундеслиги

Встреча закончилась с минимальным счётом в пользу "Баварии", автором единственного гола стал форвард Роберт Левандовский на 42-й минуте. После этого цифры на табло не менялись, хотя гости доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления полузащитника Алфонсо Дэйвиса.

По итогам 32 матчей "Бавария" набрала 76 очков. Её ближайший преследователь, дортмундская "Боруссия", с 66 очками в активе больше не имеет шансов наверстать отставание. Для мюнхенского клуба это уже 30-е чемпионство в национальном первенстве и восьмое подряд. В текущем сезоне команда ведёт беспроигрышную серию из 18 матчей, последнее поражение было 7 декабря 2019 года.

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Фото © ФК "Бавария"

Сергей Тюленин
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