Коронавирус не помеха. "Бавария" в 30-й раз стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" досрочно завоевала звание чемпиона Германии по футболу после победы в гостях над "Вердером" за два тура до окончания первенства.

Встреча закончилась с минимальным счётом в пользу "Баварии", автором единственного гола стал форвард Роберт Левандовский на 42-й минуте. После этого цифры на табло не менялись, хотя гости доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления полузащитника Алфонсо Дэйвиса.