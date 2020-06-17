Коронавирус не помеха. "Бавария" в 30-й раз стала чемпионом Германии по футболу

Для команды это уже восьмой чемпионский титул подряд.

Мюнхенская "Бавария" досрочно завоевала звание чемпиона Германии по футболу после победы в гостях над "Вердером" за два тура до окончания первенства.

Встреча закончилась с минимальным счётом в пользу "Баварии", автором единственного гола стал форвард Роберт Левандовский на 42-й минуте. После этого цифры на табло не менялись, хотя гости доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления полузащитника Алфонсо Дэйвиса.