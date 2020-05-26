"Бавария" победила "Боруссию" в главном матче возобновившейся Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" в Дортмунде обыграла "Боруссию" со счётом 1:0 в матче 28-го тура чемпионата Германии. Единственный гол был забит в концовке первого тайма защитником Йозуа Киммихом.

С турнирной точки зрения этот матч был важнейшим для обеих команд. Однако своим шансом смогли воспользоваться гости поля. Благодаря этой победе отрыв "Баварии" от "Боруссии" составляет семь очков за шесть туров до конца чемпионата.